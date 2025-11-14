بعد مطالبات برحيله عن الزمالك.. مدرب أنجولا يفـاجئ شيكو بانزا

وجه الفرنسي باتريس بوميل، مدرب منتخب أنجولا، رسالة دعم للاعب نادي الزمالك شيكو بانزا.

وتعرض الأنجولي شيكو بانزا لانتقادات عنيفة من جماهير نادي الزمالك بسبب أدائه في نهائي السوبر المصري أمام الأهلي، الأحد الماضي، وسط مطالبات برحيله في الميركاتو الشتوي.

بوميل يدعم شيكو بانزا

وقال بوميل في تصريحات لصحيفة “عكاظ” السعودية: “شيكو بانزا لاعب مميز ومجتهد ويمتلك قدرات كبيرة، وقدم أداءً جماعياً ممتازًا مع المنتخب في آخر المباريات”.

وأضاف مدرب أنجولا: “أنا أؤمن بقدراته، وأثق بأنه سيُظهر أفضل ما لديه، سواء مع الزمالك أو مع أنجولا، فقط عليه أن يدرك حجم إمكاناته، ونحن جميعًا ننتظر منه المزيد”.

وحول مواجهة أنجولا والأرجنتين الودية، اليوم الجمعة: “للعب أمام منتخب الأرجنتين فرصة كبيرة لمعرفة موقعنا الحقيقي أمام العالم، نحن ما زلنا في مرحلة التحضير لبطولة أمم إفريقيا، ولذلك علينا أن نواصل العمل وفق الخطط التي بدأناها".