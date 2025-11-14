تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد أوزبكستان.. محمد صلاح يقود الهجوم

استقر حسام حسن، مدرب منتخب مصر، بنسبة كبيرة على التشكيل الأساسي لمواجهة أوزبكستان، اليوم الجمعة، في كأس العين الدولية الودية.

وتنطلق مباراة مصر وأوزبكستان في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “هزاع بن زايد” في الإمارات.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أوزبكستان

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - خالد صبحي - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: مروان عطية - محمد شحاتة - حمدي فتحي.

الهجوم: محمد صلاح - أحمد مصطفى “زيزو” - أسامة فيصل

ويسعى حسام حسن للاستغلال البطولة الودية، للاطمئنان على عناصر منتخب مصر، قبل بطولة أمم إفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب، الشهر المقبل.

وينتظر منتخب إيران الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان لمواجهته في نهائي كأس العين الودية، 18 نوفمبر الجاري.