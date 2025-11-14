شبكة عالمية تشيد بمحمد صلاح: أيقونة ليفربول وأفضل جناح في البريميرليج

حظى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، بإشادة واسعة من شبكة lentedesportiva العالمية، التي أبرزت التأثير الكبير الذي أحدثه داخل قلعة "الريدز" منذ انضمامه للفريق في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

تألق مستمر مع ليفربول وأكدت الشبكة أن محمد صلاح نجح منذ انتقاله إلى ليفربول في تغيير الصورة التي رافقته عقب تجربته غير الموفقة مع تشيلسي، ليصبح أحد أبرز نجوم النادي في العصر الحديث.

وأضافت: إنه أيقونة معاصرة، أهدافه القياسية ودوره الحاسم في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز عامي 2020 و2025 دليل واضح على مكانته الكبيرة.

وأشارت الشبكة إلى أن صلاح يُعد أفضل جناح في الدوري الإنجليزي الممتاز بلا منازع، بفضل ثباته اللافت وقيادته داخل الملعب، مؤكدة أن تأثيره الهجومي غير قابل للتعويض داخل ليفربول.

كما لفت التقرير إلى أن النجم المصري يسعى تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت لتحقيق مزيد من البطولات مع الفريق، في ظل مستواه الاستثنائي خلال السنوات الأخيرة.

من بين أكثر اللاعبين ثباتًا في التاريخ وفي تقرير آخر للشبكة ذاتها، تم اختيار محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين ثباتًا في المستوى في تاريخ كرة القدم، مشيرة إلى أن الثبات الفني يعد من أندر الصفات في اللعبة، وأن الأساطير هم من يحافظون على مستواهم عامًا بعد عام.

وأضاف التقرير أن صلاح لم يبلغ ذروة عطائه إلا في سنوات متأخرة من مسيرته، وبعد تجربة صعبة مع تشيلسي عاد ليتألق بقوة مع روما، ثم كتب التاريخ مع ليفربول منذ 2017، محققًا الحذاء الذهبي في عدة مناسبات وهدافًا ثابتًا للفريق في مختلف البطولات.

وضمت قائمة أكثر اللاعبين ثباتًا في تاريخ كرة القدم كلاً من: ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، سيرجيو راموس، تييري هنري، واين روني، لوكا مودريتش، جانلويجي بوفون، رايان جيجز، وهاري كين، إلى جانب محمد صلاح.