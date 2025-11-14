مشاركة مصرية متميزة في الدورة التدريبية بالأولمبياد الخاص بالأردن

شهدت العاصمة الأردنية عمّان حضورًا مصريًا بارزًا ضمن فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية لمجلس اللاعبين القادة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أقيمت خلال الفترة من 10 حتى 14 نوفمبر 2025، بمشاركة ممثلين عن برامج الاولمبياد الخاص بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وبحضور نخبة من الخبراء وأعضاء المجالس الإقليمية.

ومثل مصر في هذا الحدث اللاعب محمد صلاح ابن محافظة الاسكندرية وهو نائب مجلس اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو مجلس اللاعبين القادة السابق بالأولمبياد الخاص المصري، والذي شارك بدور فاعل في الجلسات والورش المخصصة لتنمية مهارات القيادة والتواصل وتعزيز دور اللاعبين في تطوير البرامج ،ورافقه في الفعاليات عبد الحفيظ محمد ابراهيم .

وأعرب الأستاذ الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، عن فخره بالمشاركة المصرية، مؤكدًا أن تمثيل اللاعبين في المجالس الإقليمية يعكس التزام تعكس التزام مصر بدعم دمج اللاعبين وتمكينهم من تولّي أدوار قيادية داخل وخارج الملاعب من خلال تولي أدوار قيادية مؤثرة.

واشار المدير الوطني إلى أن محمد صلاح يعد نموذجًا متميزًا للاعب القائد القادر على تمثيل مصر بشكل مشرف في المحافل الإقليمية والدولية، وتمثل إضافة قوية لمسيرة اللاعبين القادة في مصر، مضيفا أن مثل هذه اللقاءات تعزز تبادل الخبرات، وتدعم رؤية الأولمبياد الخاص في بناء جيل جديد من القادة من لاعبين الاولمبياد الخاص.

وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من الجلسات وورش العمل المتنوعة التي تناولت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والإعلام، إلى جانب لقاءات تفاعلية مع اللاعبين القادة ومرافقيهم، وجلسات حول الابتكار وريادة الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى ورشة حول تأثير الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، وأنشطة رياضية دامجة داخل الجامعة الهاشمية. كما شمل البرنامج زيارة ميدانية إلى مركز نازك الحريري والمشاركة في تدريبات وأنشطة مهنية مع الطلبة، إلى جانب ورش إسعافات أولية ودفاع مدني قبل اختتام الفعاليات بجولة سياحية وتسليم الشهادات.

وبهذا الحضور الفعال، واصلت مصر تأكيد ريادتها في دعم وتمكين اللاعبين القادة وتعزيز مشاركتهم في مواقع اتخاذ القرار داخل حركة الأولمبياد الخاص.