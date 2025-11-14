قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
كتابة متقنة وإيقاع متوازن وراء نجاح كارثة طبيعية.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مشاركة مصرية متميزة في الدورة التدريبية بالأولمبياد الخاص بالأردن

فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية لمجلس اللاعبين القادة
فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية لمجلس اللاعبين القادة
سارة عبد الله

شهدت العاصمة الأردنية عمّان حضورًا مصريًا بارزًا ضمن فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية لمجلس اللاعبين القادة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي أقيمت خلال الفترة من 10 حتى 14 نوفمبر 2025، بمشاركة ممثلين عن برامج الاولمبياد الخاص بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وبحضور نخبة من الخبراء وأعضاء المجالس الإقليمية.

ومثل مصر في هذا الحدث اللاعب محمد صلاح ابن محافظة الاسكندرية وهو نائب مجلس اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو مجلس اللاعبين القادة السابق بالأولمبياد الخاص المصري، والذي شارك بدور فاعل في الجلسات والورش المخصصة لتنمية مهارات القيادة والتواصل وتعزيز دور اللاعبين في تطوير البرامج ،ورافقه في الفعاليات عبد الحفيظ محمد ابراهيم .

وأعرب الأستاذ الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، عن فخره بالمشاركة المصرية، مؤكدًا أن تمثيل اللاعبين في المجالس الإقليمية يعكس التزام تعكس التزام مصر بدعم دمج اللاعبين وتمكينهم من تولّي أدوار قيادية داخل وخارج الملاعب من خلال تولي أدوار قيادية مؤثرة.

واشار المدير الوطني  إلى أن محمد صلاح يعد نموذجًا متميزًا للاعب القائد القادر على تمثيل مصر بشكل مشرف في المحافل الإقليمية والدولية، وتمثل إضافة قوية لمسيرة اللاعبين القادة في مصر، مضيفا أن مثل هذه اللقاءات تعزز تبادل الخبرات، وتدعم رؤية الأولمبياد الخاص في بناء جيل جديد من القادة من لاعبين الاولمبياد الخاص.

وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من الجلسات وورش العمل المتنوعة التي تناولت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والإعلام، إلى جانب لقاءات تفاعلية مع اللاعبين القادة ومرافقيهم، وجلسات حول الابتكار وريادة الأعمال وتطوير المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى ورشة حول تأثير الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، وأنشطة رياضية دامجة داخل الجامعة الهاشمية. كما شمل البرنامج زيارة ميدانية إلى مركز نازك الحريري والمشاركة في تدريبات وأنشطة مهنية مع الطلبة، إلى جانب ورش إسعافات أولية ودفاع مدني قبل اختتام الفعاليات بجولة سياحية وتسليم الشهادات.

وبهذا الحضور الفعال، واصلت مصر تأكيد ريادتها في دعم وتمكين اللاعبين القادة وتعزيز مشاركتهم في مواقع اتخاذ القرار داخل حركة الأولمبياد الخاص.

العاصمة الأردنية فعاليات الدورة التدريبية الإقليمية أفريقيا برامج الاولمبياد الخاص الأولمبياد الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

خطيب المسجد الحرام

خطيب المسجد الحرام: عقوق الوالدين من أكبر الكبائر وأعظم الرذائل

هل يؤخر الصبي عن مكانه فى الصف الأول رغم حرصه على الصلاة مبكرًا؟

هل يؤخر الصبي عن مكانه بالصف الأول رغم حرصه على الصلاة مبكرًا؟

حكم صلاة الجمعة لمَن أدرك الإمام في التشهد

حكم صلاة الجمعة لمن أدرك الإمام في التشهد.. الإفتاء توضح

بالصور

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

فيديو

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد