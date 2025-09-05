قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
وزيرا الري المصري والسوداني يشهدان فعاليات ختام الدورة التدريبية الإقليمية الخامسة

أمل مجدى

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عصمت قرشي عبد الله وزير الرى والموارد المائية السودانى، فعاليات ختام الدورة التدريبية الإقليمية الخامسة حول "تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت الهيدروليكية"، والتي تم عقدها بمركز التدريب الاقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، خلال الفترة من ٣ أغسطس وحتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، بمشاركة (٢٣) متدربا من دول (مصر - السودان - الكاميرون - زامبيا - تنزانيا - بوركينا فاسو - غينيا كوناكرى - مدغشقر - موزمبيق - ليبيريا - رواندا - الصومال) والحاصلين على المنح الدراسية المقدمة من وزارة الموارد المائية والرى والمبادرة المصرية للتنمية فى دول حوض النيل بوزارة الخارجية.

وذلك بحضور كل من الدكتور شريف محمدى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، السفيرة نرمين الظواهرى الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، والدكتور سامى سعد مدير معهد بحوث الهيدروليكا .

وتقدم الدكتور هانى سويلم بالتهنئة للمتدربين لاجتيازهم البرنامج التدريبي الذى يهدف لرفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء الدول الإفريقية على المستوى الفنى، وتبادل الخبرات والأفكار بين المتدربين من مختلف الدول، متمنياً لهم العودة لبلادهم بخبرات جديدة اكتسبوها خلال هذا البرنامج التدريبي بالشكل الذى يُسهم في تحسين التعامل مع تحديات إدارة الموارد المائية بالدول الإفريقية.

وأكد على دعم مصر للأشقاء الأفارقة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات حصاد مياه الأمطار وتطهير المجارى المائية وحفر الآبار الجوفية التى تعمل بالطاقة الشمسية وإنشاء خزانات أرضية ومراس نهرية ومراكز للتنبؤ .

وأشار إلى ما تمتلكه مصر من خبرات متميزة في مجال إدارة المياه، والتي تحرص على مشاركتها مع الدول الإفريقية الشقيقة من خلال الدورات التدريبية في مجال المياه والتى يتم تنفيذها بمركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA .

وتوجه المتدربون - فى كلمة ألقاها عنهم أحد المتدربين - بالشكر لوزارة الموارد المائية والرى والمركز القومى لبحوث المياه على حسن الإستضافة والتنظيم، مشيراً إلى أهمية موضوع البرنامج التدريبى فى خدمة إدارة المياه بالدول الإفريقية، وما تحقق من استفادة للمتدربين خلال الزيارات الميدانية لمشروعات الرى المصرية .

الجدير بالذكر أن معهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه يقوم بتنظيم هذه الدورة التي يقوم بالتدريس فيها نخبة من الأساتذة والباحثين من معاهد المركز القومى لبحوث المياه  بالإضافة لخبراء وزارة الموارد المائية والرى، حيث يتم تقديم العديد من المواضيع المتعلقة بالمنشآت المائية وتصميمها واستخدام النماذج الهيدروليكية فى التحقق ومراجعة التصميمات والوصول للتصميم الأمثل للمنشآت المائية باستخدام النماذج الهيدروليكية، والتدريب العملي على بناء قواعد بيانات جغرافية للمنشآت المائية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، ومعايرة محطات الطلمبات والأجهزة المستخدمة في قياس التصرفات المائية، والتدريب العملى على الرفع المساحى وتجميع البيانات، والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية، وعمليات الصيانة الدورية لضمان إتزان وسلامة المنشآت المائية. 

