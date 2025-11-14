انطلاق انتخابات نادي هليوبوليس بمشاركة وزير الصحة

انطلقت اليوم ثانى تجربة لانتخابات الأندية بالتصويت الالكتروني للجمعية العمومية لنادي هليوبوليس ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة للتحول الرقمي والتصويت الالكترونى

وتحديث منظومة العمل داخل الأندية الرياضية، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط وهيئة النيابة الإدارية.





وتُعد هذه التجربة أول تطبيق عملي لمنظومة التصويت الإلكتروني على لوائح الأندية والتى تهدف إلى سهولة وسرعة عملية التصويت، ودقتها في حفظ البيانات وضمان الشفافية الكاملة في الإجراءات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن نجاح تجربة التصويت الإلكتروني بالأندية تمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للمنظومة الرياضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعميم التجربة في مختلف الأندية خلال الفترة المقبلة، لتكون نموذجًا في تسهيل مشاركة الأعضاء وتعزيز الشفافية والحوكمة.

وأوضح الوزير أن تطبيق منظومة التصويت الإلكتروني يأتي في إطار توجه الدولة نحو الرقمنة الشاملة، وتحقيق التكامل بين التكنولوجيا والإدارة الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للأعضاء داخل الأندية الرياضية.

وتتولى مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وفى ضوء توجيهات الوزير تفقد اللجان الانتخابية بالنادي، لمتابعة انتظام العملية الانتخابية على مدار اليوم، والاطمئنان على جاهزية المقار والتجهيزات الفنية والتنظيمية ومراجعة منظومة التسجيل والتصويت الإلكتروني، لضمان سهولة الإجراءات وسلاسة مشاركة الأعضاء، والتأكد من جاهزية الأجهزة التقنية المستخدمة بما يحقق عملية انتخابية آمنة ودقيقة.