تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إستدعاء لجنة من المرور لفحص سيارة محمد صبري لاعب الزمالك، ومنتخب مصر السابق، إثر حادث سير أليم وقع في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.



كما قررت النيابة، تفريغ كاميرات المراقبة، والتصريح بدفن جثمان محمد صبري لاعب الزمالك، ومنتخب مصر السابق، إثر حادث سير أليم وقع في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

بينما، أنتقل فريق من النيابة صباح اليوم إلى موقع الحادث للوقوف على ملابسات الحادث وبيان ما إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمة.

وكان وقع الحادث في الساعات الأولى من الصباح، بينما كان الراحل يقود سيارته بالتجمع الخامس، وبحسب المعاينة الأولية، فقد صبري السيطرة على السيارة ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن السرعة تسببت في الحادث حيث تهشمت مقدمة السيارة بالكامل، ما تسبب في وفاة اللاعب في الحال قبل وصول الإسعاف.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد الأسباب النهائية للحادث.