الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
كتابة متقنة وإيقاع متوازن وراء نجاح كارثة طبيعية.. تفاصيل
حوادث

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل
محمد صبري لاعب الزمالك الراحل
رامي المهدي

قررت نيابة القاهرة الجديدة، إستدعاء لجنة من المرور لفحص سيارة محمد صبري لاعب الزمالك، ومنتخب مصر السابق، إثر حادث سير أليم وقع في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

كما قررت النيابة، تفريغ كاميرات المراقبة، والتصريح بدفن جثمان محمد صبري لاعب الزمالك، ومنتخب مصر السابق، إثر حادث سير أليم وقع في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

بينما، أنتقل فريق من النيابة صباح اليوم إلى موقع الحادث للوقوف على ملابسات الحادث وبيان ما إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمة.

وكان وقع الحادث في الساعات الأولى من الصباح، بينما كان الراحل يقود سيارته بالتجمع الخامس، وبحسب المعاينة الأولية، فقد صبري السيطرة على السيارة ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بجدار مبنى تحت الإنشاء.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن السرعة تسببت في الحادث حيث تهشمت مقدمة السيارة بالكامل، ما تسبب في وفاة اللاعب في الحال قبل وصول الإسعاف.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد الأسباب النهائية للحادث.

فورد
حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

