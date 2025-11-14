الكل مصدوم.. نجوم الزمالك والكرة المصرية يشاركون فى جنازة محمد صبري

شيعت جنازة محمد صبري، لاعب الزمالك السابق، ومنتخب مصر من مسجد السلام، بالحي العاشر.

حضر الجنازة خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، وعبد الناصر محمد مدير الكرة بالزمالك، وأمير عزمي مجاهد، وأحمد عبد الرؤوف، وطارق قنديل وسيد عبد الحفيظ عضوا مجلس إدارة الأهلي.

جنازة محمد صبري

جنازة محمد صبري

جنازة محمد صبري

ويعد صبري أحد رموز الجيل الذهبي للزمالك في التسعينيات، وواصل عطائه بعد الاعتزال عبر عمله الإعلامي بقناة الزمالك. وتستمر التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

تفاصيل الحادث

وكشفت مصادر أمنية تفاصيل الحادث الذي أدى إلى وفاة لاعب الزمالك السابق، موضحة أن الواقعة حدثت أثناء قيادته سيارته في أحد الطرق الجانبية بمنطقة التجمع الخامس، حيث فقد السيطرة على المركبة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف وتصطدم بجدار مبنى تحت الإنشاء.

ووفقًا للمعاينة الأولية لفريق التحقيق، فإن السرعة الزائدة أو حدوث خلل مفاجئ في عجلة القيادة قد يكونان وراء فقدانه السيطرة على السيارة. كما أوضحت التحريات أن قوة الاصطدام أدت إلى تهشم الجزء الأمامي للمركبة بالكامل، ما أسفر عن وفاة محمد صبري في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.