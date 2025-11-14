منتخب مصر يعلن التشكيل الرسمي لمواجهة أوزبكستان الودية

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، التشكيل الرسمي للفراعنة في مواجهة منتخب أوزبكستان، ضمن المباراة الودية المقرر إقامتها في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على استاد هزاع بن زايد.

التشكيل الأساسي لمنتخب مصر

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: رامي ربيعة، محمد حمدي، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل

خط الهجوم: محمد صلاح، مروان عثمان، مصطفى محمد

دكة البدلاء

أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، أحمد فتوح، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، نبيل دونجا، محمد شحاتة، محمود صابر، طاهر محمد طاهر، محمود زلاكة، صلاح محسن.