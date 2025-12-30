قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عالمة أزهرية: مشاهدة العرافين والدجالين للتسلية حرام شرعًا
واشنطن تعلن دراسة شاملة لمحاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين
كيف تعرف أن الله راضٍ عنك؟.. علي جمعة يحدد علامات رضا الله
إطلاق اسم البطل إبراهيم حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد بدمياط
الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025
أمم افريقيا | الكونغو يقسو على بوتسوانا بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16
آخر تحديث .. أعلى سعر لصرف الدولار ختام اليوم الثلاثاء
نقل مدينة سويدية كاملة في القطب الشمالي .. ما السبب؟
متحدث الوزراء : لا قرار حتى الآن بشأن التحول إلى الدعم النقدي
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
فن وثقافة

أنوشكا تفتتح حفلها في دار الأوبرا بأغنية «بنات طيبة» وسط حضور جماهيري كبير

النجمة أنوشكا
النجمة أنوشكا
أوركيد سامي

افتتحت الفنانة أنوشكا حفلها الغنائي في دار الأوبرا المصرية بأغنية «بنات طيبة»، وذلك وسط حضور كبير من الجمهور وعدد من نجوم الفن والإعلام والصحافة.


وعبّرت أنوشكا عن سعادتها الكبيرة بالعودة إلى المسرح، قائلة للجمهور: «وحشتوني، وما أحلى الرجوع للمسرح»، وهو ما قوبل بتفاعل وتصفيق حار من الحضور مع بداية الحفل.
وشهد الحفل أجواءً مميزة مع استقبال جماهيري لافت، حيث حرص عدد من محبي أنوشكا على حضور الحفل والاستمتاع بباقة من أشهر أغانيها، في أمسية فنية أعادت الذكريات الجميلة لعشاق الطرب والموسيقى.

يذكر أن تشارك الفنانة أنوشكا في رمضان في مسلسل توابع


ويشارك في بطولة المسلسل كل من أنوشكا، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هاني عادل، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل. 

انوشكا اخبار الفن نجوم الفن

