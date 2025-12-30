أنوشكا تفتتح حفلها في دار الأوبرا بأغنية «بنات طيبة» وسط حضور جماهيري كبير

افتتحت الفنانة أنوشكا حفلها الغنائي في دار الأوبرا المصرية بأغنية «بنات طيبة»، وذلك وسط حضور كبير من الجمهور وعدد من نجوم الفن والإعلام والصحافة.



وعبّرت أنوشكا عن سعادتها الكبيرة بالعودة إلى المسرح، قائلة للجمهور: «وحشتوني، وما أحلى الرجوع للمسرح»، وهو ما قوبل بتفاعل وتصفيق حار من الحضور مع بداية الحفل.

وشهد الحفل أجواءً مميزة مع استقبال جماهيري لافت، حيث حرص عدد من محبي أنوشكا على حضور الحفل والاستمتاع بباقة من أشهر أغانيها، في أمسية فنية أعادت الذكريات الجميلة لعشاق الطرب والموسيقى.

يذكر أن تشارك الفنانة أنوشكا في رمضان في مسلسل توابع



ويشارك في بطولة المسلسل كل من أنوشكا، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، هاني عادل، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.