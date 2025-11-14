رجب نبيل يحرز هدف التعادل لمنتخب مصر في شباك الجزائر

نجح رجب نبيل في إحراز هدف التعادل الثاني لمنتخب مصر في مرمي الجزائر وذلك ضمن منافسات المباراة الودية استعدادا لبطولة كأس العرب.

واحرز رجب نبيل هدف التعادل من رأسية عن طريق رجب نبيل بعد عرضية من النني في الدقيقة 80 من عمر المباراة..

تقدم منتخب الجزائر بالهدف الثاني على نظيره منتخب مصر الثاني، وذلك ضمن اللقاء الودي الذي يجمع الفريقين ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب.

وجاء هدف الجزائر الثاني في الدقيقة 67؛ بعد متابعة من نسيم الغول ليسكن الكرة في شباك محمد بسام والذي شارك بديلا لمحمد لطفي.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف، نتيجة الشوط الأول من المباراة الودية بين منتخب مصر الثاني ونظيره الجزائري، في اللقاء المقام حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب.