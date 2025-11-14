بأخطاء دفاعية.. منتخب أوزبكستان يتقدم بهدفين على مصر ببطولة العين الودية

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب مصر ومنتخب أوزبكستان بتقدم المنتخب الأوزبكي بنتيجة 2-0، في المباراة الودية التي انطلقت في السادسة مساء اليوم- بتوقيت القاهرة- على استاد هزاع بن زايد في بطولة كأس العين الودية.

وسجل أوستون أورونوف هدفي منتخب أوزبكستان في الدقيقتين 4 و43 من انطلاق المباراة بأخطاء دفاعية من منتخب مصر.

تشكيل منتخب مصر أمام أوزبكستان

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تشكيل فريقه في مواجهة منتخب أوزبكستان.

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

محمد صبحي

رامي ربيعة

محمد حمدي

محمد هاني

مروان عطية

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

أسامة فيصل

محمد صلاح

مروان عثمان

مصطفي محمد

البدلاء

أحمد الشناوي - مصطفي شوبير - أحمد فتوح - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - نبيل دونجا - محمد شحاتة - محمود صابر - طاهر محمد طاهر - محمود زلاكة - صلاح محسن.