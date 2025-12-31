قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تعاون مصري دولي لتعزيز البنية التحتية وتطوير قطاع التبريد الصناعي في مصر

وكالات

شهد قطاع التبريد الصناعي والتجاري في مصر شراكة جديدة دولية لحلول التبريد الصناعي وأنظمة HVAC-R المستدامة، في إطار استراتيجية مجموعة العربي للتوسع في السوقين المصري والإقليمي، مُستندة إلى خبرتها التصنيعية والتخصص الفني للطرفين.. جاء ذلك خلال مراسم توقيع الشراكة بمنطقة قويسنا الصناعية.
وأكد المهندس محمد العربي أن استراتيجيتنا تعتمد على تقديم حلول متكاملة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية المكتسبة، إلى جانب الاستفادة من الشراكات مع المدارس الصناعية العالمية، بهدف تطوير الخبرات الفنية المحلية.

وأضاف أن الشراكة مع الشركات الدولية المتخصصة في التبريد، تهدف إلى تعزيز القدرات في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن نوفا فريز ستعمل على توفير حلول تبدأ من التصميم الهندسي مرورًا بالتنفيذ والتشغيل، وصولًا إلى خدمات ما بعد البيع والصيانة.

وأوضح "العربي" أن الفترة المقبلة لتطوير قطاع التبريد الصناعي ستعتمد على استخدام غازات تبريد طبيعية مثل الأمونيا (NH₃) وثاني أكسيد الكربون (CO₂)، إلى جانب غازات تبريد أخرى، بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية ويسهم في تحسين كفاءة الطاقة والتشغيل والاعتماد على التقنيات اليابانية والأوروبية عبر شراكات مستمرة مع شركات عالمية.

وأشار إلى أن هذه الصناعة سيستفيد منها عدة قطاعات، منها الصناعات الغذائية، وسلاسل التبريد اللوجستية، وقطاع الأدوية، والبتروكيماويات، والبترول، إلى جانب مشروعات التبريد المركزي ومراكز البيانات، لمواجهة الطلب المتزايد على بنية تحتية أكثر كفاءة واعتمادية.

من جانبه، أكد المهندس نبيل الشبراوي ممثل الشركات الدولية، أننا نهدف إلى تقليل الاعتماد على الأنظمة المستوردة مرتفعة التكلفة، وتوفير حلول محلية لتنفيذ المشروعات الكبرى وفق معايير الجودة والسلامة، مع تحسين كفاءة التشغيل واستغلال شبكة مراكز الصيانة المتخصصة.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع بالاستثمار في التكنولوجيا الذكية، وتطوير خدمات ما بعد البيع، إلى جانب تدريب الكوادر وتقديم الاستشارات الهندسية والفنية، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة ومستدامة للتبريد الصناعي والتجاري في مصر والمنطقة.

