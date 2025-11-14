حسام حسن بعد الخسارة من أوزبكستان: بنشتغل ونتعلم.. والمنتخب مايقفش على حد

في أولى محطات استعداد منتخب مصر للاستحقاقات المقبلة، خرج المدير الفني حسام حسن بتصريحات واضحة وصريحة عقب الهزيمة الودية أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، ضمن بطولة كأس العين الدولية بالإمارات، مؤكدًا أن النتيجة ليست محل التركيز بقدر ما هو التطوير واكتساب الخبرات.

بدأ حسام حسن حديثه قائلاً: "أنا بطبيعتي بحب المكسب، لكن كرة القدم مكسب وخسارة، وده جزء من اللعبة ولازم نتعامل معاه".

وأوضح أن المنتخب قدم شوطًا ثانيًا أفضل بكثير، وأن المواجهة كانت ذات قيمة فنية عالية لأنها جاءت أمام فريق قوي تأهل لكأس العالم، ما يجعلها فرصة مهمة لتجربة عناصر جديدة والوقوف على مستوى اللاعبين.

غيابات المنتخب

وأشار حسام حسن إلى أن 8 غيابات مؤثرة كانت تحديًا كبيرًا، لكن ذلك لم يمنع الجهاز الفني من الاستفادة: "من زمان بقول إن منتخب مصر مايقفش على لاعب واحد، وده اللي بنشتغل عليه. المهم يكون عندنا بدائل جاهزة ونفس المستوى".

وفي حديثه عن الأخطاء التي تسببت في استقبال الهدفين قال حسام حسن: "الأهداف اللي استقبلناها كانت نتيجة أخطاء فردية، وكمان حسيت إن فيه عدم جدية شوية في الضغط، وده اللي هنعالجه الفترة الجاية".

التحضير لكأس الأمم الإفريقية

وأكد المدير الفني أن المرحلة الحالية ليست للنتائج، بل للتحضير القوي لكأس الأمم الإفريقية والمباريات الرسمية المنتظرة، موضحًا أن الجهاز الفني يسعى لرفع مستوى الاحتكاك أمام منتخبات قوية خلال الوديات المقبلة.

واختتم حسام حسن تصريحاته برسالة طمأنة للجماهير: "إحنا ماشيين في طريق واضح، والمكسب الحقيقي في إننا نصلح أخطائنا وندخل البطولة بشكل أقوى. عندي ثقة كاملة في اللعيبة وفي إن المنتخب هيظهر بالشكل اللي يليق بمصر".