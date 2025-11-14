بعد خسارة المنتخب أمام أوزبكستان.. أشرف سيف يطالب برحيل حسام حسن

علق الفنان أشرف سيف على تأهل منتخب أوزبكستان إلى نهائي بطولة كأس العين الودية، بعد الفوز على منتخب مصر بنتيجة 2-0، مشيراً إلى أهمية وجود مدرب بمستوى عالمي.

وقال أشرف سيف عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "نحتاج مدربًا بمستوى كأس العالم. وشكرًا لحسام حسن على ما قدمه، لكن القادم يحتاج قدرات تدريبية أعلى بكثير. ماتضيعوش فرصتنا".

تأهل منتخب أوزبكستان إلى نهائي بطولة كأس العين الودية؛ بعد الفوز على منتخب مصر بنتيجة 2-0، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على استاد هزاع بن زايد في بطولة كأس العين الودية.



تشكيل منتخب مصر أمام أوزبكستان

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تشكيل فريقه في مواجهة منتخب أوزبكستان.

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

محمد صبحي

رامي ربيعة

محمد حمدي

محمد هاني

مروان عطية

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

أسامة فيصل

محمد صلاح

مروان عثمان

مصطفي محمد

البدلاء

أحمد الشناوي - مصطفي شوبير - أحمد فتوح - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - نبيل دونجا - محمد شحاتة - محمود صابر - طاهر محمد طاهر - محمود زلاكة - صلاح محسن.