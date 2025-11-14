منتخب أوزبكستان يتأهل لنهائي بطولة كأس العين الودية بالفوز على مصر

تأهل منتخب أوزبكستان إلى نهائي بطولة كأس العين الودية؛ بعد الفوز على منتخب مصر بنتيجة 2-0، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين على استاد هزاع بن زايد في بطولة كأس العين الودية.

وسجل أوستون أورونوف هدفي منتخب أوزبكستان في الدقيقتين 4 و43 من انطلاق المباراة، بأخطاء دفاعية من منتخب مصر.

ويواجه منتخب أوزبكستان منتخب إيران في المباراة النهائية، بينما يواجه منتخب مصر منتخب كاب فيردي لتحديد المركزين الثالث والرابع.

تشكيل منتخب مصر أمام أوزبكستان

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تشكيل فريقه في مواجهة منتخب أوزبكستان.

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

محمد صبحي

رامي ربيعة

محمد حمدي

محمد هاني

مروان عطية

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

أسامة فيصل

محمد صلاح

مروان عثمان

مصطفي محمد

البدلاء

أحمد الشناوي - مصطفي شوبير - أحمد فتوح - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - نبيل دونجا - محمد شحاتة - محمود صابر - طاهر محمد طاهر - محمود زلاكة - صلاح محسن.