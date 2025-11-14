قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفع حالة الطوارئ | أمطار غزيرة على مدن وقرى الشرقية والمحافظة تتحرك بسيارات سحب المياه.. صور
جريمة ثلاثية.. أحمد كريمة يكشف كيف قُـ.ـتل سيدنا الحسن ومن وضع له السم
تكلفة استخراج شهادة الجيش 2025 وطريقة طلبها أون لاين
موعد قرعة كأس العالم 2026.. من سيواجه مصر في المونديال؟
بعد خلع الحجاب .. إحالة بلاغ منال عبداللطيف ضد صفحات السوشيال للنيابة
راتب ومعاش شهري .. قرارات عاجلة في الزمالك بعد رحيل محمد صبري
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة مقـ تل موظف بأحد توكيلات السيارات بالإسكندرية
الزمالك يعلن الحداد 3 أيام على وفاة محمد صبري
قيادي بفتح يكشف تحركا فرنسيا كبيرا تجاه حل الدولتين
موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام كاب فيردي بعد الهزيمة من أوزبكستان
السنيورة: تسوية الدوحة في 2008 خالفت مبادئ الدستور اللبناني واتفاق الطائف
خبير علاقات دولية يكشف عن دور مصر في إنهاء الحرب الأهلية بالسودان
رياضة

منتخب أوزبكستان يتأهل لنهائي بطولة كأس العين الودية بالفوز على مصر

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

تأهل منتخب أوزبكستان إلى نهائي بطولة كأس العين الودية؛ بعد الفوز على منتخب مصر بنتيجة 2-0، في المباراة الودية التي جمعت  المنتخبين على استاد هزاع بن زايد في بطولة كأس العين الودية.

وسجل أوستون أورونوف هدفي منتخب أوزبكستان في الدقيقتين 4 و43 من انطلاق المباراة، بأخطاء دفاعية من منتخب مصر.

ويواجه منتخب أوزبكستان منتخب إيران في المباراة النهائية، بينما يواجه منتخب مصر منتخب كاب فيردي لتحديد المركزين الثالث والرابع.

تشكيل منتخب مصر أمام أوزبكستان

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن تشكيل فريقه في مواجهة منتخب أوزبكستان.

جاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

محمد صبحي 
رامي ربيعة
محمد حمدي
محمد هاني 
مروان عطية
حمدي فتحي
أحمد سيد زيزو
أسامة فيصل
محمد صلاح
مروان عثمان
مصطفي محمد

البدلاء

أحمد الشناوي - مصطفي شوبير - أحمد فتوح - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - نبيل دونجا - محمد شحاتة - محمود صابر - طاهر محمد طاهر - محمود زلاكة - صلاح محسن.

