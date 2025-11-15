قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير
مسلسل كارثة طبيعية يتحقق على أرض الواقع .. مصرية تتفاجأ بحملها في 9 أجنة
العرب يفتحون الأبواب لليوان الصيني.. دخول هادئ بلا صدام مع الدولار
محافظ أسيوط يتفقد مواقع مقترحة لإنشاء أول نادي للذكاء الاصطناعي
أسعار الرحلات النيلية في أسوان حسب الأيام ونوع الباخرة ومستوى الخدمة
ناقد رياضي يكشف مفاجأة مدوية بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. ما الجديد؟
فرحة ممزوجة بالآلام | إعلان نتيجة الثانوية العامة في غزة.. وشهيدة من الأوائل
أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 5640 جنيها|فيديو
روبيكون.. وحدة قوات روسية تغير ديناميكيات حرب المسيرات في أوكرانيا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
أبرز مباريات اليوم السبت 15-11-2025 والقنوات الناقلة
مجلس الأمن يصوت الإثنين على مشروع القرار الأمريكي بشأن خطة ترامب في غزة
الملكة.. إمام عاشور يوجه رسالة لـ زوجته في أحدث ظهور

إمام عاشور
إمام عاشور
سارة عبد الله

وجه إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، رسالة لزوجته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتغزل إمام عاشور في زوجته ياسمين حافظ عبر خاصية الاستوري، وشارك صورة لها في أحدث ظهور معبرا عن حبه لها بوضع تاج ملكة و ايموشن قلب. 

إمام عاشور عبر انستجرام
ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور وبنته كتاليا من المباراة ♥️♥️
اللاعب العالمي و المحترم ( إمام عاشور ) رفقة زوجته ( ياسمين حافظ ) و إمام عاشور هو لاعب كرة قدم مصري، وُلد في 20 فبراير 1998. بدأ مشواره الكروي في ناشئي
بطلي.. زوجة إمام عاشور تحتفل بفوز الأهلي على مودرن سبورت - الصورة الحقيقية

من جانب آخر، أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن لاعب وسط الفريق إمام عاشور لا يعاني من أي إصابة وأن حالته البدنية مستقرة، ليحسم بذلك الجدل المُثار خلال الفترة الماضية حول ابتعاده عن المباريات. 

وشدد صلاح الدين على أن عاشور جاهز على المستوى البدني ويؤدي تدريباته بشكل طبيعي ضمن البرنامج الموضوع له من الجهاز الفني.

اللاعب في إجازة مؤقتة رفقة زملائه

وأوضح مدير الكرة خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفريق بالكامل حصل على فترة راحة بعد ضغط المباريات خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن إمام عاشور يقضي إجازته شأنه شأن باقي لاعبي الفريق.

وأكد أن اللاعب سيعود للانتظام في التدريبات الجماعية فور انتهاء الراحة، ليبدأ الجهاز الفني تقييم حالته الفنية والبدنية بشكل دقيق.

احتمالية ظهور إمام في المباريات المقبلة

وكشف صلاح الدين أن هناك فرصة كبيرة لظهور إمام عاشور في إحدى المباراتين المقبلتين أمام شبيبة القبائل الجزائري أو الجيش الملكي المغربي، وذلك حسب جاهزيته الفنية ومدى احتياج الفريق. وأوضح أن القرار النهائي في يد مارسيل كولر، الذي سيحدد توقيت الدفع باللاعب وفق متطلبات المباريات وخطة الجهاز الفني.

إمام عاشور انستجرام الأهلي زوجة امام عاشور لاعب النادي الأهلي

