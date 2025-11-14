وليد صلاح الدين يكشف موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن لاعب وسط الفريق إمام عاشور لا يعاني من أي إصابة وأن حالته البدنية مستقرة، ليحسم بذلك الجدل المُثار خلال الفترة الماضية حول ابتعاده عن المباريات.

وشدد صلاح الدين على أن عاشور جاهز على المستوى البدني ويؤدي تدريباته بشكل طبيعي ضمن البرنامج الموضوع له من الجهاز الفني.

اللاعب في إجازة مؤقتة رفقة زملائه

وأوضح مدير الكرة خلال تصريحات تليفزيونية، أن الفريق بالكامل حصل على فترة راحة بعد ضغط المباريات خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن إمام عاشور يقضي إجازته شأنه شأن باقي لاعبي الفريق.

وأكد أن اللاعب سيعود للانتظام في التدريبات الجماعية فور انتهاء الراحة، ليبدأ الجهاز الفني تقييم حالته الفنية والبدنية بشكل دقيق.

جاهزية بدنية كاملة وخطة للعودة التدريجية

وأضاف وليد صلاح الدين، أن عاشور يتمتع بحالة بدنية جيدة للغاية نتيجة التزامه بالبرنامج التأهيلي والتدريبي في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن قرار مشاركته لن يتم بشكل مفاجئ، بل سيعود تدريجيًا وفق رؤية الجهاز الفني.

ولفت إلى أن اللاعب أظهر جدية وانضباطًا كبيرين خلال تدريباته الأخيرة، ما يجعله قريبًا من استعادة مكانه في التشكيل الأساسي.

احتمالية ظهور إمام في المباريات المقبلة

وكشف صلاح الدين أن هناك فرصة كبيرة لظهور إمام عاشور في إحدى المباراتين المقبلتين أمام شبيبة القبائل الجزائري أو الجيش الملكي المغربي، وذلك حسب جاهزيته الفنية ومدى احتياج الفريق. وأوضح أن القرار النهائي في يد مارسيل كولر، الذي سيحدد توقيت الدفع باللاعب وفق متطلبات المباريات وخطة الجهاز الفني.

رسالة طمأنة لجماهير الأهلي

واختتم وليد صلاح الدين تصريحاته بالتأكيد، أن جماهير الأهلي لا داعي لقلقها بشأن حالة اللاعب، مشددًا على أن إمام عاشور سيكون حاضرًا قريبًا في المباريات بعد اكتمال جاهزيته بنسبة 100%



