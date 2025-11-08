قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

وليد صلاح الدين: إمام عاشور «هيتجنن» عشان يلعب السوبر.. وتوروب غيّر شكل الأهلي رغم سوء الحظ

وليد صلاح الدين وإمام عاشور
وليد صلاح الدين وإمام عاشور
إسلام مقلد

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق يعيش حالة من التركيز الشديد قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025، مشيدًا بتطور الأداء الجماعي تحت القيادة الفنية الجديدة للمدرب الدنماركي ييس توروب، ومؤكدًا جاهزية نجم الوسط إمام عاشور نفسيًا للمشاركة في القمة المنتظرة.

وخلال تصريحات تليفزيونية، قال وليد صلاح الدين: «إمام عاشور هيتجنن وعايز يشارك في نهائي السوبر، هو مش مصاب، لكن مشاركته متوقفة على حالته البدنية بعد فترة غياب طويلة عن التدريبات والمباريات»، مشيرًا إلى أن اللاعب يُتابَع بشكل دقيق من الجهاز الفني والطبي لحسم إمكانية الدفع به خلال جزء من اللقاء.

الأهلي يتحسن

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن الفريق يمر بفترة من التحسن الملحوظ منذ تولي كابتن عماد النحاس المسؤولية مؤقتًا، قبل أن يتطور الأداء بصورة أكبر مع تولي توروب المهمة، مؤكدًا أن سوء الحظ هو العائق الوحيد أمام ترجمة هذا التطور إلى نتائج إيجابية.

 

الأهلي الأفضل

وقال وليد صلاح الدين: «الأهلي كان الأفضل في مباراتي بتروجت والمصري بالأرقام، سواء في نسبة الاستحواذ أو عدد الفرص، لكننا بنعاني من غياب التوفيق في اللمسة الأخيرة. في مباراة بتروجت مثلاً، النتيجة الطبيعية كانت 6-1، لكنها انتهت 1-1 رغم الفرص المؤكدة اللي ضاعت من على خط المرمى أو اصطدمت بالعارضة».

وأضاف: «نفس السيناريو اتكرر أمام المصري، لكننا واثقون أن التوفيق قادم، لأن الفريق يؤدي بشكل منظم ومتصاعد، وهناك حالة تركيز والتزام كبيرة من كل اللاعبين».

وأكد مدير الكرة بالأهلي أن علاقة النادي بجماهيره تبقى دائمًا المصدر الأول للدعم والتحفيز، قائلًا: «العتاب من جمهور الأهلي دليل على حبه الكبير للنادي، وإحنا أوصلنا للاعبين إن التعادل بالنسبة لنا زي الخسارة، لأن جمهور الأهلي لا يقبل إلا بالفوز».

وتابع: «لما بنخسر، بنخسر كلنا، ولما بنكسب، بنكسب كلنا، وجود الجمهور في المدرجات بيكون عامل حاسم ودفعة قوية جدًا، والملعب بكرة هيكون أحمر بالكامل».

 

المران الأخير

وخاض الأهلي آخر تدريباته مساء اليوم على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، استعدادًا لنهائي السوبر المصري أمام الزمالك، المقرر إقامته في الخامسة والنصف مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، حيث سيعقد توروب جلسة مطوّلة مع اللاعبين لتحديد الأدوار داخل التشكيل الأساسي والبدلاء قبل اللقاء المنتظر.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4.

ويحصل الفائز بلقب السوبر المصري على جائزة مالية قدرها 300 ألف دولار، فيما ينال الوصيف 200 ألف دولار، بينما نالت الأندية الأربعة المشاركة — الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا — 50 ألف دولار نظير المشاركة في البطولة.

