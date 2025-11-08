كلاسيكو مصري بنكهة إماراتية.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والعربية، مساء الأحد المقبل، إلى استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث الموعد المنتظر بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025، في مواجهة تحمل جميع ملامح الإثارة والندية بين الغريمين التقليديين.

ويأتي اللقاء في أجواء استثنائية، بعدما أصبح السوبر المصري أحد أبرز الأحداث الكروية التي تشهدها الإمارات سنويًا، وسط حضور جماهيري كبير من مختلف الجنسيات العربية، يعكس المكانة التاريخية للفريقين داخل القارة السمراء وخارجها.

الزمالك يتخطى بيراميدز بركلات الترجيح

الزمالك نجح في حجز مقعده في النهائي بعد فوزه الصعب على بيراميدز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان بأبوظبي ضمن نصف نهائي البطولة.

وشهد اللقاء أداءً دفاعيًا قويًا من الفريقين، لكن براعة حارس الزمالك محمد عواد في التصدي لركلات الترجيح، وتألق اللاعبون في تنفيذ الركلات، كانا الفيصل في حسم بطاقة التأهل للأبيض، ليضرب موعدًا جديدًا مع الأهلي في نهائي طال انتظاره.

الأهلي يعبر سيراميكا ويواصل مطاردة الألقاب

وفي الجهة المقابلة، حجز الأهلي بطاقته إلى النهائي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في مباراة قوية على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

بدأ الأهلي اللقاء بقوة، وافتتح محمود حسن تريزيجيه التسجيل برأسية رائعة، قبل أن يدرك سيراميكا التعادل عبر مروان عثمان، غير أن الكلمة الأخيرة كانت للأهلي عن طريق جراديشار الذي أحرز هدف الفوز في الشوط الثاني.

وقدم المارد الأحمر أداءً منضبطًا تكتيكيًا تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، ليواصل الفريق مسيرته نحو حصد لقب جديد يعزز به سجله الذهبي في البطولات المحلية.

السوبر بين التاريخ والتحدي الجديد

تكتسب مواجهة الأهلي والزمالك هذه المرة أهمية مضاعفة، ليس فقط لأنها تحمل صراعًا جديدًا على اللقب، بل لأنها تأتي في توقيت يسعى فيه كل فريق لتأكيد تفوقه الفني والمعنوي قبل استكمال الموسم الكروي.

ويبحث الأهلي عن تعزيز رصيده من ألقاب السوبر وإثبات استمرارية تفوقه، بينما يسعى الزمالك بقيادة مدربه أحمد عبد الرؤوف لاستعادة الكأس الغائبة منذ سنوات وإسعاد جماهيره العريضة.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسط أجواء جماهيرية استثنائية وتنظيم إماراتي مميز، ليكون عشاق الكرة المصرية والعربية على موعد مع قمة كروية من العيار الثقيل تجمع بين أكثر ناديين تتويجًا بالألقاب في تاريخ الكرة المصرية.