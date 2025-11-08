قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تشتعل بالسخرية.. ترامب ينام على الهواء مباشرة| شاهد
الأرصاد: كتل هوائية صحراوية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة| تفاصيل
الاحتلال يخرق هدنة غزة.. استشهاد وإصابة فلسطينيين بمخيم البريج
هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل
نجاحات أمنية متتالية.. وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين انتخابات النواب
22 نوفمبر.. تأجيل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
فى عيد ميلاده.. قصة رفض محيي إسماعيل تقبيل سعاد حسني وتجسيده لـ معمر القذافي
يضيف 16 مليون قدم مكعب يوميا..كشف جديد للغاز بالصحراء الغربية
كلوب يوجه رسالة لـ جوارديولا :مواجهتك كانت شرفا
محافظ الدقهلية لـ مفتي الجمهورية: نعتز بمؤسساتنا الدينية والعلمية
وزير الخارجية يؤكد الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامه أراضيه
معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

كأس السوبر المصري.. نوفمبر وش السعد على مدربي الزمالك المؤقتين

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
يسري غازي

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع الزمالك، مساء غد الأحد بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة غدا الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري ، عقب فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين  على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في نهائي السوبر، بعدما نجح الأخير في تخطي سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد.

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.


القنوات الناقلة لنهائي الأهلي والزمالك بكأس السوبر

وتُذاع مباراة نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك  عبر عدة قنوات جاءت على النحو التالي:

ON Time Sports 1

AD Sports HD 1

قناة دبي الرياضية

الحساب الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية على يوتيوب.

نوفمبر وش السعد علي الزمالك

يعد شهر نوفمبر وش السعد علي نادي الزمالك حيث شهد فوز فريق الكرة الأول على نادي بيراميدز في كأس السوبر المصري مرتين بنصف نهائي البطولة.

وخلال شهر نوفمبر قبل خوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تم إقالة ثنائي التدريب الأجنبي وتعيين مدربين من أبناء النادي.

في شهر نوفمبر عام 2023 تم إقالة أوسوريو وتعيين معتمد جمال مديرا فنياً لنادي الزمالك.

وفي يوم 8 نوفمبر عام 2023 معتمد جمال مدرب الزمالك يواجه بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر ويتأهل إلى النهائي بركلات الترجيح.

في شهر نوفمبر عام 2025 تم إقالة البلجيكي يانيك فيريرا وتعيين أحمد عبدالرؤوف مديراً فنياً لنادي الزمالك.



في يوم 6 نوفمبر عام 2025 أحمد عبدالرؤوف يقود فريق الزمالك للفوز على نادي بيراميدز في في نصف نهائي كأس السوبر المصري بركلات الترجيح ويتأهل لنهائي كأس السوبر المصري.

السوبر الأهلي الزمالك بيراميدز أحمد عبد الرؤوف

