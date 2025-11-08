كأس السوبر المصري.. نوفمبر وش السعد على مدربي الزمالك المؤقتين

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع الزمالك، مساء غد الأحد بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة غدا الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري ، عقب فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في نهائي السوبر، بعدما نجح الأخير في تخطي سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد.

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



القنوات الناقلة لنهائي الأهلي والزمالك بكأس السوبر

وتُذاع مباراة نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك عبر عدة قنوات جاءت على النحو التالي:

ON Time Sports 1

AD Sports HD 1

قناة دبي الرياضية

الحساب الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية على يوتيوب.

نوفمبر وش السعد علي الزمالك

يعد شهر نوفمبر وش السعد علي نادي الزمالك حيث شهد فوز فريق الكرة الأول على نادي بيراميدز في كأس السوبر المصري مرتين بنصف نهائي البطولة.

وخلال شهر نوفمبر قبل خوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تم إقالة ثنائي التدريب الأجنبي وتعيين مدربين من أبناء النادي.



في شهر نوفمبر عام 2023 تم إقالة أوسوريو وتعيين معتمد جمال مديرا فنياً لنادي الزمالك.

وفي يوم 8 نوفمبر عام 2023 معتمد جمال مدرب الزمالك يواجه بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر ويتأهل إلى النهائي بركلات الترجيح.



في شهر نوفمبر عام 2025 تم إقالة البلجيكي يانيك فيريرا وتعيين أحمد عبدالرؤوف مديراً فنياً لنادي الزمالك.





في يوم 6 نوفمبر عام 2025 أحمد عبدالرؤوف يقود فريق الزمالك للفوز على نادي بيراميدز في في نصف نهائي كأس السوبر المصري بركلات الترجيح ويتأهل لنهائي كأس السوبر المصري.