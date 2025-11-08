قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظلم كبير جدا.. ناصر ماهر يعلق على عدم انضمامه لقائمة المنتخب
ولادة صعبة.. محمد محمود عبد العزيز يعلن تعرض زوجته لأزمة صحية
كأس السوبر المصري.. نوفمبر وش السعد على مدربي الزمالك الاستبن
نهاية الحقد والغيرة.. تفاصيل الحكم بالإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم بالمنيا
بسبب الزحام..المتحف الكبير يقصر حجز تذاكر العطلات على الموقع الإلكتروني
العملات الرقمية تتكبد خسائر أسبوعية حادة وسط ضغوط اقتصادية أمريكية
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اجتماع تنسيقي يحدد زي بيراميدز وسيراميكا قبل لقاء غدا بالسوبر المصري

بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
منتصر الرفاعي

عقد صباح اليوم السبت الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها في الثالثة إلا ربع عصر غد الأحد، ضمن مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وأقيم الاجتماع في استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي، بحضور مندوبي الناديين والأجهزة الإدارية والفنية، إلى جانب مسؤولي اللجنة المنظمة للبطولة، حيث تم خلاله الاتفاق على كافة التفاصيل التنظيمية والفنية الخاصة بالمباراة.

من المقرر أن يرتدي بيراميدز زيه الثالث باللون الأسود الكامل والمزين بالذهبي، بينما يرتدي حارس المرمى الطقم الأخضر الكامل.
أما سيراميكا كليوباترا فسوف يخوض اللقاء بالقميص الأبيض والشورت العنابي، على أن يرتدي حارس الفريق اللون البرتقالي الكامل.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه في حال انتهاء المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز وصاحب المركز الثالث في البطولة.

بيراميدز سيراميكا كليوباترا بيراميدز وسيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

البطاقة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

ترشيحاتنا

محافظ أسوان

محافظ أسوان يحظر مشاركة العاملين بالمحافظة والمحليات في الدعاية الانتخابية

تحصين مواشى

الدقهلية: تحصين 16 ألف رأس ماشية بالحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية

الرحلات النيلية

الرحلات النيلية على صفحة نهر النيل الخالد بأسوان.. تعرف على أسعارها

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد