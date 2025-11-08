اجتماع تنسيقي يحدد زي بيراميدز وسيراميكا قبل لقاء غدا بالسوبر المصري

عقد صباح اليوم السبت الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها في الثالثة إلا ربع عصر غد الأحد، ضمن مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وأقيم الاجتماع في استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي، بحضور مندوبي الناديين والأجهزة الإدارية والفنية، إلى جانب مسؤولي اللجنة المنظمة للبطولة، حيث تم خلاله الاتفاق على كافة التفاصيل التنظيمية والفنية الخاصة بالمباراة.

من المقرر أن يرتدي بيراميدز زيه الثالث باللون الأسود الكامل والمزين بالذهبي، بينما يرتدي حارس المرمى الطقم الأخضر الكامل.

أما سيراميكا كليوباترا فسوف يخوض اللقاء بالقميص الأبيض والشورت العنابي، على أن يرتدي حارس الفريق اللون البرتقالي الكامل.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه في حال انتهاء المباراة بالتعادل في الوقت الأصلي، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز وصاحب المركز الثالث في البطولة.