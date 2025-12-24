بدء جولة الإعادة بالدوائر الملغاة.. ما هي عقوبة التصويت دون وجه حق؟

انطلق تصويت المصريين بالخارج فى جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، فى الـ19 دائرة الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بدءا من اليوم الأربعاء، وكذلك غدًا الخميس.

أما داخل الجمهورية فتنطلق يومي السبت والأحد الموافقين 27 و28 ديسمبر الجاري، بتنافس 70 مرشحا على 35 مقعدا، على أن تعلن النتيجة يوم 4 يناير 2026.

وتنص المادة 66 من “قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية”، على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين؛ كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

أولاً - أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.

ثانياً - أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.

ثالثاً - اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.

ولرئيس الهيئة الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.