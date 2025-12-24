قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يحدد موعد مباريات بيراميدز في كأس الأمم الأفريقية
أطنان من الغذاء ومواد الإغاثة.. شاحنات المساعدات تشق طريقها من مصر لغزة
مدرب منتخب السودان: سنقاتل لرفع علم البلاد وأطالب الجماهير بالدعاء لنا
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جنوب شرقي تايوان
عودة ضخمة لسفن الحاويات لقناة السويس بعد اتفاق السلام بشرم الشيخ
بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الغرفة الصناعية: سن التشريعات والتشجيع على الاستثمار وسيلة أساسية لتأمين الغذاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: قافلة زاد العزة الـ101 استمرارا لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينة

الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب
الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، إن إطلاق الهلال الأحمر المصري القافلة  الـ101 لـ«زاد العزة من مصر إلى غزة» إنما هي  إستمرار للجهود الإنسانية المصرية لتوصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلي قطاع غزة وتابعت قائلة: الدور المصري ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ولن يتغير برفض التهجير القسري للفلسطينين من أراضيهم حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.

وأضافت " نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن الشعب الفلسطيني منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 عاش مأساة إنسانية غير مسبوقة من التجويع والحصار مشيرة أن مصر منذ ذلك وتبذل جهودا حثيثة من اجل رفع المعاناة عن الفلسطينين حتي تم إتفاق شرم الشيخ ، وكذلك العمل علي دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية تمثل شريان حيوي للأهالي في قطاع غزة.

وأوضحت  عضو مجلس النواب أن حجم المساعدات التي وصلت ضمن قوافل «زاد العزة»، خاصة في ظل دخول فصل الشتاء، يعكس إدراك الدولة المصرية لخطورة الأوضاع الإنسانية داخل القطاع خاصة مع بدء موجات البرد القاسية التى يشهدها قطاع غزة مؤكدة أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.


وحذرت " نبيه"  من استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، واستهداف البنية التحتية والمرافق المدنية الذي يفاقم الكارثة الإنسانية ويهدد بوقوع مجاعة حقيقية وتدهور صحي واسع النطاق مطالبة المجتمع الدولي أن يقوم بدور في وقف تلك الخروقات حتي لا تتفاقم الأوضاع أكثر في غزة.

وكانت قد شرعت قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية الـ101 في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البرى بمحافظة شمال سيناء باتجاه معبر كرم أبوسالم، تمهيدًا لإدخالها إلى القطاع.

الهلال الأحمر المصري زاد العزة غزة المساعدات الإنسانية والإغاثية تصفية القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

المتهمات

تفاصيل حبس 3 فتيات يُمارسن أعمالًا منافية للآداب داخل نادٍ صحي بالشروق

فتوح وإمام عاشور

«الغندور» يكشف حقيقة مشادة «فتوح» و«عاشور» في مران منتخب مصر بالمغرب

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

بطريرك الإسكندرية يستقبل وفد المجلس الإقليمي لجنود مريم للتهنئة بعيد الميلاد

أكاديمية مصر للطيران

أكاديمية مصر للطيران و"سال" السعودية توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التدريب في مجال الشحن الجوي

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يعلن أسماء 50 فائزًا بقرعة الحج

بالصور

أرخص 5 سيارات SUV زيرو في مصر.. الأفضل والأنسب للعائلات

أرخص سيارات SUV
أرخص سيارات SUV
أرخص سيارات SUV

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير
تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير

استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بمنطقة "الحلقة" بالزقازيق لعدم عودة أي إشغالات أو باعة جائلين

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور
بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور
بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد