برلمانية: قافلة زاد العزة الـ101 استمرارا لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينة

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، إن إطلاق الهلال الأحمر المصري القافلة الـ101 لـ«زاد العزة من مصر إلى غزة» إنما هي إستمرار للجهود الإنسانية المصرية لتوصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلي قطاع غزة وتابعت قائلة: الدور المصري ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ولن يتغير برفض التهجير القسري للفلسطينين من أراضيهم حتي لا يتم تصفية القضية الفلسطينية.

وأضافت " نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم ، أن الشعب الفلسطيني منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023 عاش مأساة إنسانية غير مسبوقة من التجويع والحصار مشيرة أن مصر منذ ذلك وتبذل جهودا حثيثة من اجل رفع المعاناة عن الفلسطينين حتي تم إتفاق شرم الشيخ ، وكذلك العمل علي دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية تمثل شريان حيوي للأهالي في قطاع غزة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن حجم المساعدات التي وصلت ضمن قوافل «زاد العزة»، خاصة في ظل دخول فصل الشتاء، يعكس إدراك الدولة المصرية لخطورة الأوضاع الإنسانية داخل القطاع خاصة مع بدء موجات البرد القاسية التى يشهدها قطاع غزة مؤكدة أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.



وحذرت " نبيه" من استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية، واستهداف البنية التحتية والمرافق المدنية الذي يفاقم الكارثة الإنسانية ويهدد بوقوع مجاعة حقيقية وتدهور صحي واسع النطاق مطالبة المجتمع الدولي أن يقوم بدور في وقف تلك الخروقات حتي لا تتفاقم الأوضاع أكثر في غزة.

وكانت قد شرعت قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية الـ101 في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البرى بمحافظة شمال سيناء باتجاه معبر كرم أبوسالم، تمهيدًا لإدخالها إلى القطاع.