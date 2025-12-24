دوي الانفجارات لا يتوقف.. عمليات نسف إسرائيلية في عدة مناطق بغزة

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ المزيد من الاستهدافات بحق المواطنين، إلى جانب عمليات المسح والتدمير المنهجي في المناطق الشرقية المصنفة باللون الأصفر داخل قطاع غزة.

وأوضح جبر، خلال رسالة على الهواء، أن هذه المناطق لا تزال تتعرض لعمليات نسف متكررة، خاصة في المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، في إطار تصعيد عسكري متواصل يستهدف البنية العمرانية ومناطق سكنية واسعة.

وأضاف أن المحافظة الوسطى تشهد بدورها تصعيدًا لافتًا، حيث لا تهدأ أصوات الانفجارات الناتجة عن القصف المدفعي المستمر باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح، إلى جانب المنطقة الشرقية الشمالية لمخيم البريج.

وأشار إلى أن الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت إطلاق نار كثيفًا ومتكررًا من الرشاشات الثقيلة المثبتة على الآليات العسكرية الإسرائيلية، ما فاقم من حالة التوتر والخطر في محيط المناطق المستهدفة.