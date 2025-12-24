قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جنوب شرقي تايوان
عودة ضخمة لسفن الحاويات لقناة السويس بعد اتفاق السلام بشرم الشيخ
بسبب ركن السيارة.. سيدة تعتدي على عامل بمحل وتدعي بزواجها من ضابط شرطة
نزاع على ميراث فتاة يتيمة | نهاد أبو القمصان: لا قدسية لظلم ولا حصانة لسارقي الحقوق
انهيار كلي وجزئي بـ 3 منازل.. تفاصيل 6 ساعات من معاينة النيابة لعقار إمبابة
وفاة نجل الفنان محمد عبد الوهاب .. تفاصيل
الانفجارات تتواصل في غزة.. عمليات نسف إسرائيلية بمناطق متعددة
بعد واقعة ريهام عبد الغفور.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
الغرفة الصناعية: سن التشريعات والتشجيع على الاستثمار وسيلة أساسية لتأمين الغذاء
اغتنم الفرصة.. وظائف بمرتبات تصل إلى 25000| تفاصيل
أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 24-12-2025
تنفيذ مذكرات التفاهم.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القبرصي
دوي الانفجارات لا يتوقف.. عمليات نسف إسرائيلية في عدة مناطق بغزة

هاجر ابراهيم

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ المزيد من الاستهدافات بحق المواطنين، إلى جانب عمليات المسح والتدمير المنهجي في المناطق الشرقية المصنفة باللون الأصفر داخل قطاع غزة.

وأوضح جبر، خلال رسالة على الهواء، أن هذه المناطق لا تزال تتعرض لعمليات نسف متكررة، خاصة في المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، في إطار تصعيد عسكري متواصل يستهدف البنية العمرانية ومناطق سكنية واسعة.

وأضاف أن المحافظة الوسطى تشهد بدورها تصعيدًا لافتًا، حيث لا تهدأ أصوات الانفجارات الناتجة عن القصف المدفعي المستمر باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح، إلى جانب المنطقة الشرقية الشمالية لمخيم البريج.

وأشار إلى أن الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت إطلاق نار كثيفًا ومتكررًا من الرشاشات الثقيلة المثبتة على الآليات العسكرية الإسرائيلية، ما فاقم من حالة التوتر والخطر في محيط المناطق المستهدفة.

جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة

بعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟

أرض الزمالك

بمساحة 177 فدانًا .. الزمالك يحصل على أرض بديلة قرب القرية الذكية

أحمد عبد الحميد

أول ليلة في قبره .. الفنان أحمد عبد الحميد يطلب الدعاء لوالده

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

الذهب

قفزة قوية .. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

المتهمات

تفاصيل حبس 3 فتيات يُمارسن أعمالًا منافية للآداب داخل نادٍ صحي بالشروق

سورة قبل النوم في رجب

أفضل سورة قبل النوم في رجب.. اقرأها الليلة تستيقظ بلا ذنوب في الصباح

وزير التعليم يكشف خطط التطوير من الكتب المدرسية للبكالوريا والمدارس التكنولوجية

قسد تشن حملة مداهمات واعتقالات في ريف مسكنة شرقي حلب

دوي الانفجارات لا يتوقف.. عمليات نسف إسرائيلية في عدة مناطق بغزة

اللحظات الأخيرة داخل المستشفى لـ طارق الأمير.. ما هو سبب الوفاة؟

تفاصيل الحالة الصحية والفترة الأخيرة قبل الوفاة للفنان طارق الأمير

استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية بمنطقة "الحلقة" بالزقازيق لعدم عودة أي إشغالات أو باعة جائلين

رفع اشغالات

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

بعد تصدرها التريند .. إطلالات أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

وصول جثمان الفنان طارق الأمير لمسجد الرحمن الرحيم

جثمان طارق الامير

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

