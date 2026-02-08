جيهان خليل تشارك في بطولة مسلسل بابا و ماما جران على Mbc

تشارك جيهان خليل في دراما رمضان 2026 بأكثر من عمل أبرزهم مسلسل درش مع مصطفى شعبان و مسلسل بابا و ماما جران مع أحمد داوود .

و الجدير بالذكر ان جيهان خليل من النجوم الشباب الذين يجمعون بين الموهبة و الثقافة . منذ بدايتها المبكرة على المسرح في كلاسيكيات عالمية مثل أنتيجون و روميو وجولييت و و الدور الذي تميزت بادائه "ميديا "، اكتسبت جيهان شهرتها بعد فوزها بلقب أفضل ممثلة في الوطن العربي في البرنامج الشهير آراب كاستينغ (Arab Casting). وتشمل أعمالها البارزة مثل المسلسل رسالة الإمام و العائدون و طاقة نور الذي شكل اولى و بطولاتها و غيرها من الاعمال السينمائية و التلفزيونية .

هذا بالاضافة الى عمقها الأكاديمي: فهي تحمل درجة الماجستير في فلسفة الفن وتتابع حاليًا دراسة الدكتوراه في جماليات الصورة والسينما. بالاضافة الى كتاباتها في مجال الفلسفة و الدراسات الجندرية .جيهان خليل تجسد بجمال التقاء الإبداع بالوعي، وتثبت أن الجمال هو جمال العقل و الثقافة و الموهبة بالدرجة الاولى .