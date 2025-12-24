مدبولي: الدولة فقدت أكثر من 23 مليار جنيه بسبب سرقات الكهرباء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الكهرباء الذي ناقشه مجلس الشيوخ لا علاقة له بالتعريفة والأموال التي يدفعها المواطن ونحن نتحدث عن تشديد العقوبة على من يسرق الكهرباء .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" الدولة فقدت أرقام تتجاوز 23 مليار جنيه بسبب سرقات الكهرباء ".

وفي ملف التطوير العقاري قال مصطفى مدبولي :" مصر تتميز بملف التطوير العقاري وقطاع التطوير العقاري ناجح في مصر بشكل كبير ".

وتابع مدبولي :" هناك دول اقتصادها قائم على التطوير العقاري وما يهمنا هو ضمان استمرارية نجاح قطاع العقارات والتطوير العقاري وضمان عدم تواجد أي عقبات أمام التطوير العقاري ".

وأكمل مدبولي :" هناك توجيه للمطورين العقاريين بوضع تصور لإطار مؤسسي ينظم عملية التطوير العقاري".