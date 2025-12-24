قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يحسم الجدل: كيف سيؤثر اتفاق صندوق النقد على معيشة المصريين؟
بمقدم 100 ألف جنيه| موعد حجز شقق الإسكان الجديدة 2025 وتقسيط حتى 20 عاما
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة.. بنينا دولة حديثة رغم التحديات
مدبولي: مصر في 2014 كانت "شبه محطمة".. والآن نحن على أرض صلبة
الدعم السريع تعلن سيطرتها على منطقة أبوقمرة شمال دارفور
وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية.. وأولوية قصوى لخفض الدين وأعباء أجهزة الموازنة
محمد سامي يزور لوكيشن الست موناليزا ويفاجئ مي عمر
لجنتان من المنشآت الآيلة للسقوط والحي لمعاينة عقار إمبابة المنهار
بنظام "حق الانتفاع".. خطة حكومية لتحويل مباني وسط القاهرة إلى فنادق عالمية
الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل سقوط مدير العلاقات العامة بوزاة البيئة
تعرف على أسماء مصابي ومتوفي حادث انقلاب سيارة ميكروباص في أسوان
مدبولي: ملف الدين على رأس أولويات الدولة.. ولن نُحمل المواطن أعباء إضافية
توك شو

مش هنبيع.. مدبولي: مستثمرون تقدموا بطلبات لاستغلال المباني الحكومية في قلب القاهرة لأغراض سياحية

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
هاني حسين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم حصر كل المباني الحكومية المتواجدة في قلب القاهرة.

وقال مصطفى مدبولي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي،: "تقدم عدد كبير من المستثمرين بطلب لاستغلال المباني الحكومية في قلب القاهرة لأغراض سياحية".

وأضاف: "الصندوق السيادي هدفه تعظيم الأصول والاستفادة منها، وقد تلقى بالفعل عروضا من مجموعات استثمارية".

وأكد مصطفى مدبولي: "نحن لا نبيع المباني الحكومية المملوكة للدولة، ولكن نتحدث عن حق انتفاع واستغلال".

ولفت مصطفى مدبولي إلى أن هناك نقاشا يتم مع مجموعات استثمارية كبيرة؛ لإشراك أكبر حجم من المستثمرين في ملف تطوير واستغلال المباني الحكومية بقلب القاهرة.

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور والدفع أونلاين قبل نهاية 2025

طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة والدفع أونلاين قبل نهاية 2025

بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للطفولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزارء

بروتوكول تعاون بين القومي للطفولة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

حقوق الإنسان: تمكين ذوي الإعاقة أحد أهم ركائز بناء الدولة الحديثة

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

