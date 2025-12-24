مش هنبيع.. مدبولي: مستثمرون تقدموا بطلبات لاستغلال المباني الحكومية في قلب القاهرة لأغراض سياحية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم حصر كل المباني الحكومية المتواجدة في قلب القاهرة.

وقال مصطفى مدبولي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي،: "تقدم عدد كبير من المستثمرين بطلب لاستغلال المباني الحكومية في قلب القاهرة لأغراض سياحية".

وأضاف: "الصندوق السيادي هدفه تعظيم الأصول والاستفادة منها، وقد تلقى بالفعل عروضا من مجموعات استثمارية".

وأكد مصطفى مدبولي: "نحن لا نبيع المباني الحكومية المملوكة للدولة، ولكن نتحدث عن حق انتفاع واستغلال".

ولفت مصطفى مدبولي إلى أن هناك نقاشا يتم مع مجموعات استثمارية كبيرة؛ لإشراك أكبر حجم من المستثمرين في ملف تطوير واستغلال المباني الحكومية بقلب القاهرة.