مدبولي: رفعنا تغطية الصرف الصحي لـ65%.. وطفرة غير مسبوقة في الصحة والنقل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في ملف البنية التحتية والخدمات الأساسية خلال السنوات الماضية، رغم تضاعف عدد السكان، مشيرًا إلى أن نسبة تغطية الصرف الصحي ارتفعت من 12% فقط عند توليه وزارة الإسكان، إلى ما يقرب من 65% حاليًا على مستوى الجمهورية.

أوضاع الموانئ

وتساءل رئيس الوزراء خال مؤتمر صحفي عن أوضاع الموانئ في السابق قائلًا: «هل كان عندنا موانئ بمعنى الكلمة تخدم حركة التجارة؟»، مؤكدًا أن الدولة عملت على تطوير شامل لمنظومة الموانئ والنقل لدعم الاقتصاد والتجارة الخارجية.

حجم الجهد المبذول

وفيما يتعلق بقطاع النقل، دعا مدبولي إلى مقارنة شكل الأتوبيسات قديمًا بالمنظومة الحديثة الموجودة حاليًا، مؤكدًا أن التطوير الذي شهدته منظومة النقل جاء في وقت تضاعف فيه عدد السكان، ما يعكس حجم الجهد المبذول لتلبية احتياجات المواطنين.



وعلى صعيد القطاع الصحي، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مبادرة القضاء على فيروس «سي» تمثل نموذجًا عالميًا يُحتذى به، بعدما كان المرض ينهش في صحة ملايين المصريين، لتتحول مصر إلى قصة نجاح يشيد بها العالم.



وأضاف مدبولي أن الدولة نجحت كذلك في إنهاء أزمة قوائم الانتظار، حيث تم إجراء عمليات جراحية لنحو 2.8 مليون مواطن، مؤكدًا أن ما يتحمله المواطن في هذه العمليات لا يتجاوز 300 جنيه فقط، رغم أن بعض هذه الجراحات، مثل زراعة الكبد وعمليات القلب المفتوح، قد تتخطى تكلفتها مليون جنيه.

صحة المواطن وجودة حياته

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن ما تحقق جاء في إطار رؤية شاملة لبناء دولة حديثة، تضع صحة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها، وتوازن بين التنمية الاقتصادية والبعد الاجتماعي.