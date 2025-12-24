مدبولي: دعم بنية الكهرباء أنقذنا من انقطاع الخدمة 12 ساعة يوميًا.. وأنهينا معاناة 300 ألف أسرة من العشوائيات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في حال عدم تحرك الدولة بشكل عاجل لتطوير ودعم بنية الكهرباء، كانت معدلات انقطاع التيار ستصل إلى ما لا يقل عن 12 ساعة يوميًا، متسائلًا: «تتخيلوا شكل البلد كان هيبقى إزاي؟».

ضخ استثمارات ضخمة

وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن الدولة واجهت تحديات جسيمة في هذا الملف، ما استلزم ضخ استثمارات ضخمة لضمان استقرار الكهرباء وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل الزيادة السكانية ومتطلبات التنمية.



وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى أن مصر كانت تضم نحو 300 ألف أسرة تعيش في عشش صفيح ومبانٍ مؤقتة، وكانت هذه المناطق تُستغل سابقًا لتصوير أفلام تُظهر صورة سلبية عن الدولة المصرية، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في إنهاء هذه المعاناة.



وأضاف رئيس مجلس الوزراء: «الحمد لله قدرنا نوفر سكنًا آدميًا يليق بالمواطنين، والكل شايف دلوقتي حجم التطوير اللي حصل على أرض الواقع»، في إشارة إلى مشروعات الإسكان البديل وتطوير المناطق غير الآمنة.

رؤية واضحة وإرادة سياسية

وشدد مدبولي على أن ما تم إنجازه جاء نتيجة رؤية واضحة وإرادة سياسية قوية، تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وبناء دولة حديثة تراعي البعد الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع الإصلاح الاقتصادي.