الباز: المرحلة المقبلة تضع مصلحة المواطن المباشرة في صدارة الأولويات

أكد الإعلامي محمد الباز أن الشارع المصري بات يمتلك رؤية واضحة لما يريده من الحكومة، وهي رؤية كان الرئيس عبد الفتاح السيسي مدركًا لها مبكرًا، خاصة مع صبر المواطنين على تبعات الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تضع مصلحة المواطن المباشرة في صدارة الأولويات، بحيث يلمس أثر السياسات على دخله وحياته اليومية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الساعة 6، عبر فضائية الحياة إلى أن التغيير الوزاري يعكس استجابة حقيقية لمطالب الناس، مع اعتماد معايير جديدة تقوم على الإنجاز والعمل الفعلي لا الشعبية فقط.

وحذر الإعلامي محمد الباز من محاولات التشويه التي تستغل أي تغييرات، ومؤكدًا أن شرعية الحكم تُقاس بقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.