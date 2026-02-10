سونيا الحبال: الكلمة الحلوة أقوى سلاح لإطفاء أي خناقة.. فيديو

أكدت سونيا الحبال، خبيرة الطاقة، أن الكلمة الطيبة المصحوبة بابتسامة قادرة على إطفاء أي توتر أو مواجهة، مؤكدة أن الإحسان لا يُقابل إلا بالإحسان، وأن تغيير طاقة الموقف يبدأ بكلمة واحدة صادقة.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شرف نورالدين والإعلامي شريف بديع، والإعلامية سارة سامي، إن الشخص الذي يأتي بنية الشجار غالبًا ما يتراجع فور مقابلته بطاقة هادئة، مشيرة إلى أن الضحك والكلمة الحلوة يكسران طاقة الهجوم، وتجعلان الطرف الآخر غير قادر على الاستمرار في التصعيد مهما كانت نواياه.

وأضافت أن الكلمة تغير الحالة المزاجية بالكامل، موضحة أن أغلب المشكلات، خاصة الزوجية، تقوم على مبدأ «كلمة قصاد كلمة» و«ردت عليا»، بينما الحديث الهادئ في لحظة توتر كفيل بإنهاء الأزمة قبل تفاقمها.

وأوضحت أن التهدئة قد تُفسر أحيانًا على أنها استهزاء بمشاعر الطرف الآخر، مؤكدة أن هناك فرقًا واضحًا بين الاحتواء الحقيقي والسخرية، موضحة أن لغة الجسد، ونبرة الصوت، وطاقة العين، كلها عناصر تحسم نية الكلمة ومعناها.