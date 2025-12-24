محمد سامي يزور لوكيشن "الست موناليزا" ويفاجئ مي عمر

فاجأ المخرج محمد سامي زوجته النجمة مي عمر بزيارة كواليس مسلسل "الست موناليزا" وطاقم العمل، وعلى رأسهم المؤلف محمد سيد بشير والمخرج محمد علي، لحماسه وشغفه في معرفة العمل التي تنافس به مي في الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

ونشر محمد سيد بشير صورة جمعته بالمخرج محمد سامي ومي عمر من زيارته المفاجئة في اللوكيشن، عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي على إنستجرام، قائلًا: زيارة غالية أوي أوي.

واطمأن محمد سامي، على أن مي تخوض تجربة مختلفة ستفاجئ الجمهور في الماراثون الرمضاني المقبل، بشخصية وأحداث تحبس الأنفاس، حيث تقدم عملًا يخص المرأة العربية وتناقش من خلاله قضية تمس قلوبهن.

ويشارك في المسلسل العديد من النجوم مع مي عمر، منهم: أحمد مجدي، إنجي المقدم، سوسن بدر، شيماء سيف، چوري بكر، وفاء عامر، سماء إبراهيم محمد محمود، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.