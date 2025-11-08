قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ولادة صعبة.. محمد محمود عبد العزيز يعلن تعرض زوجته لأزمة صحية
كأس السوبر المصري.. نوفمبر وش السعد على مدربي الزمالك الاستبن
ظلم كبير جدا.. ناصر ماهر يعلق على عدم انضمامه لقائمة المنتخب
نهاية الحقد والغيرة.. تفاصيل الحكم بالإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم بالمنيا
بسبب الزحام..المتحف الكبير يقصر حجز تذاكر العطلات على الموقع الإلكتروني
العملات الرقمية تتكبد خسائر أسبوعية حادة وسط ضغوط اقتصادية أمريكية
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر

أحمد عبد الرؤوف
أحمد عبد الرؤوف
منتصر الرفاعي

استقر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تعديل خطته التكتيكية أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في الخامسة والنصف مساء غدا الأحد، على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وجاء قرار عبد الرؤوف ، بعد عدم جاهزية المغربي محمود بنتايج بشكل كامل، عقب معاناته من شد عضلي خفيف تعرض له خلال مباراة بيراميدز في نصف نهائي البطولة.

واعتمد المدير الفني، على بنتايج كعنصر أساسي في بناء اللعب الهجومي إلى جانب أحمد فتوح في مباراتي طلائع الجيش بالدوري وبيراميدز في نصف النهائي، حيث كان اللاعب يمثل حلقة وصل مهمة بين الدفاع والهجوم في خطة عبد الرؤوف.

ورغم تعافي اللاعب جزئيًا، فقد قرر المدير الفني عدم الدفع به أساسيًا أمام الأهلي، مع إمكانية الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء كورقة رابحة يتم استخدامها وفق ظروف المباراة وسيناريو اللقاء.

وكشف الجهاز الطبي للزمالك، عن أن الثنائي عدي الدباغ ومحمود بنتايج يعانيان من شد عضلي خفيف، مؤكدًا أن حالة اللاعبين مطمئنة، ويجري تجهيزهما بدنيًا وفنيًا للعودة إلى المشاركة الكاملة خلال الأيام المقبلة.

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) في نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع الأهلي الذي تأهل بدوره إلى النهائي عقب تغلبه على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها غدًا الأحد على ستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وخلال المران الختامي، يطبق أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق، الخطة النهائية للتتويج باللقب، والتي ترتكز على إغلاق مفاتيح لعب الأهلي سواء على الأطراف أو في عمق الملعب، مع الاعتماد على التحولات السريعة والهجمات المرتدة لاستغلال المساحات خلف دفاع الفريق الأحمر.

ويهدف عبد الرؤوف، من خلال خطته إلى مباغتة محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، وتسجيل هدف مبكر يمنح الفريق الأفضلية، مع السعي لحسم المباراة في الوقت الأصلي دون اللجوء إلى الأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح، خاصة في ظل الضغط البدني الذي يعاني منه عدد من لاعبي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

