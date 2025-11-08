تفاصيل الاجتماع الفني قبل السوبر.. الزمالك بالأبيض والأهلي بالأحمر

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والأهلي ، المقرر لها غدًا الأحد، في نهائي كأس السوبر المحلي، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لزيه المكون من القميص الأبيض والشورت الأسود ، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون البرتقالي.

وفي المقابل، سيرتدي فريق الأهلي زيه المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون السماوي.

حضر الاجتماع من الزمالك كل من محمد حسن "تيتو"، المدير الإداري، وحمزة عبد الوهاب مدير شؤون اللاعبين والدكتور محمد شوقي من الجهاز الطبي، وباسم زيادة، مسؤول العلاقات العامة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع الفني على اللجوء لشوطين إضافيين حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، كما سيكون متاحًا لكل فريق بإجراء التغيير السادس حال الوصول للأشواط الإضافية.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي، غداً الأحد على ستاد محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.