اللي حصل دة قذارة.. محمد رزق ينفعل بسبب واقعة تصوير ريهام عبدالغفور

علق الفنان محمد علي رزق، على واقعة تصوير أحد الأشخاص للفنانة ريهام عبدالغفور دون علمها، في العرض الخاص لفيلمها الجديد"خريطة رأس السنه"

وكتب محمد رزق عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "الواحد من إمبارح ماكنش فاهم إيه اللي حصل مع ريهام عبدالغفور، أنا لسة فاهم دلوقتي، بجد اللي حصل دة قذارة وقلة أدب".

يأتي ذلك بالتزامن مع بيان حاسم أصدرته نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان الدكتور أشرف زكي، شددت فيه على عدم التهاون مع أي صفحات غير مسؤولة تتعمد الإساءة إلى الفنانين المصريين أو تشويه صورة مصر، من خلال تصويرهم أو نشر مقاطع فيديو لهم دون الحصول على إذن، وبأسلوب مسيء.



وأكدت النقابة أن ما جرى مؤخرًا، وفي مقدّمته الواقعة التي تعرضت لها الفنانة ريهام عبدالغفور، يُعد تجاوزًا غير مقبول وإساءة مباشرة للفن المصري، مشيرة إلى بدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، مع ملاحقة كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج أي محتوى مسيء.