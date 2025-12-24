رئيس الوزراء: 2.8 مليون مواطن خضعوا لعمليات جراحية على نفقة الدولة

أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة نفذت نحو 2.8 مليون عملية جراحية على نفقة الدولة.

وقال رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن منطقة المثلث الذهبي تتميز بأنها تتمتع بخام الفوسفات وننظر لها كمنطقة صناعية هامة. وعلق فى المؤتمر الصحفى على ما قاله عن الدين الخارجي قائلًا: "نعرف تمام أن الخطوات التي قامت بها الدولة فى الإصلاحات تحملها المصريين".

وأكمل: "خلوني أتكلم معاكم البلد كانت عاملة ازاي قبل 2014، البلد كان فيها 300 ألف أسرة كانت عايشة فى العشش ومصر بتتعاير بيها وبتتصور فى الأفلام، الحمد لله قدرنا نوفر للناس دي أماكن، وكانت 88% من قري مصر بلا صرف صحي".

وأضاف: "شوفوا قطاع الصحة قبل 2014 وما تم به من إنجازات بجانب قطاع التعليم، تم بناء دولة حديثة وكنا حاطين أعيننا على الدين، قارنوا شكل البلد فى 2014 وشكل البلد حاليا .. فى 2014 كنا دولة شبه محطمة وحاليا أحنا على أرضية ثابتة".

وأكد أن صندوق النقد الدولي أعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادي، وأن المواطن والقطاع الخاص والمستثمرين في الداخل والخارج كانوا يترقبون نتائج هذه المراجعة، مشيرًا إلى أن أهميتها ترجع إلى أن البرنامج كان متبقيًا له عام واحد على الانتهاء.