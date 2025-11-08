الزمالك يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الأهلي في نهائي السوبر المصري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها غدًا الأحد على ستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وخلال المران الختامي، يطبق أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق، الخطة النهائية للتتويج باللقب، والتي ترتكز على إغلاق مفاتيح لعب الأهلي سواء على الأطراف أو في عمق الملعب، مع الاعتماد على التحولات السريعة والهجمات المرتدة لاستغلال المساحات خلف دفاع الفريق الأحمر.

ويهدف عبد الرؤوف، من خلال خطته إلى مباغتة محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، وتسجيل هدف مبكر يمنح الفريق الأفضلية، مع السعي لحسم المباراة في الوقت الأصلي دون اللجوء إلى الأشواط الإضافية أو ركلات الترجيح، خاصة في ظل الضغط البدني الذي يعاني منه عدد من لاعبي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

الونش وإسماعيل يقودان دفاع الزمالك

واستقر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي والمقررة غدًا الأحد على ستاد محمد بن زايد بأبو ظبي.

وقرر عبد الرؤوف الإبقاء على ثنائي خط الدفاع الذي شارك في مباراة نصف النهائي أمام بيراميدز، وهما محمود حمدي "الونش" ومحمد إسماعيل، بعد الأداء القوي الذي قدماه خلال اللقاء.

وجاء قرار المدير الفني في إطار سعيه للحفاظ على الاستقرار الدفاعي للفريق، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي في إيقاف خطورة هجمات بيراميدز والسيطرة على مفاتيح لعبه الهجومية طوال المباراة الماضية.

ويأمل عبد الرؤوف أن يواصل لاعبو الخط الخلفي نفس الصلابة والانضباط التكتيكي أمام الأهلي، في قمة مرتقبة ينتظرها عشاق الكرة المصرية لحسم لقب كأس السوبر المصري.