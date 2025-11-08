مدرب الزمالك يراهن على استقرار الدفاع أمام الأهلي في نهائي السوبر االمصري

استقر أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي والمقررة غدًا الأحد على ستاد محمد بن زايد بأبو ظبي.

وقرر عبد الرؤوف الإبقاء على ثنائي خط الدفاع الذي شارك في مباراة نصف النهائي أمام بيراميدز، وهما محمود حمدي "الونش" ومحمد إسماعيل، بعد الأداء القوي الذي قدماه خلال اللقاء.

وجاء قرار المدير الفني في إطار سعيه للحفاظ على الاستقرار الدفاعي للفريق، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققه الثنائي في إيقاف خطورة هجمات بيراميدز والسيطرة على مفاتيح لعبه الهجومية طوال المباراة الماضية.

ويأمل عبد الرؤوف أن يواصل لاعبو الخط الخلفي نفس الصلابة والانضباط التكتيكي أمام الأهلي، في قمة مرتقبة ينتظرها عشاق الكرة المصرية لحسم لقب كأس السوبر المصري.