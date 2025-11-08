قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إعلامي يكشف مصير مشاركة بيزيرا مع الزمالك في نهائي السوبر

خوان بيزيرا
خوان بيزيرا
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من المشاركة أمام الأهلي في نهائي السوبر المصري.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اختبار طبي أخير لخوان بيزيرا اليوم لحسم موقفه من نهائي السوبر المصري”.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع الزمالك، مساء غد الأحد بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.

موعد مباراة القمة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة غدا الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري ، عقب فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين  على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

مكان مباراة القمة

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

