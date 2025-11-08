قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ولادة صعبة.. محمد محمود عبد العزيز يعلن تعرض زوجته لأزمة صحية
كأس السوبر المصري.. نوفمبر وش السعد على مدربي الزمالك الاستبن
ظلم كبير جدا.. ناصر ماهر يعلق على عدم انضمامه لقائمة المنتخب
نهاية الحقد والغيرة.. تفاصيل الحكم بالإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ6 ووالدهم بالمنيا
بسبب الزحام..المتحف الكبير يقصر حجز تذاكر العطلات على الموقع الإلكتروني
العملات الرقمية تتكبد خسائر أسبوعية حادة وسط ضغوط اقتصادية أمريكية
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اكتساح أحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
يسري غازي

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع الزمالك، مساء غد الأحد بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة غدا الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري ، عقب فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين  على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في نهائي السوبر، بعدما نجح الأخير في تخطي سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد.

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

القنوات الناقلة لنهائي الأهلي والزمالك بكأس السوبر

وتُذاع مباراة نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك  عبر عدة قنوات جاءت على النحو التالي:

ON Time Sports 1

AD Sports HD 1

قناة دبي الرياضية

الحساب الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية على يوتيوب.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك

عُقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والزمالك، بحضور مندوبي الناديين وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة.

حضر الاجتماع ممثلًا عن الأهلي كل من سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، ووائل محمد، ومحمد أسامة إداريي الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني.

وناقش الحضور كافة الضوابط الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي بصفته الفريق صاحب الأرض الزي الرسمي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، ويرتدي الحارس الطاقم السماوي.

ويرتدي الزمالك القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء، ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وتم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة والتأكيد أنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، يتم اللجوء إلى أشواط إضافية.


تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر

خلال 9 مواجهات سابقة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري، كانت الكفة تميل بوضوح لصالح الأهلي الذي فاز في 7 نهائيات وسجل 10 أهداف، مقابل تتويجين فقط للزمالك الذي أحرز 4 أهداف.

السوبر الأهلي الزمالك نهائي كأس السوبر المصري بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

البطاقة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟

سيراميكا كليوباترا

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري

ترشيحاتنا

أرشيفية

لو دفعت أكتر من الرقم ده اعرف إن صاحب المحل بيستغلك.. شعبة الدواجن توضح

علم الروم

باستثمارات 29.7 مليار دولار.. موعد تنفيذ مشروع "علم الروم" في مرسى مطروح

أرشيفية

هل تنجح صفقة علم الروم في خفض سعر الدولار؟.. خبير اقتصادي يجيب

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد