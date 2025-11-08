اكتساح أحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع الزمالك، مساء غد الأحد بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة غدا الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري ، عقب فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في نهائي السوبر، بعدما نجح الأخير في تخطي سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد.

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

القنوات الناقلة لنهائي الأهلي والزمالك بكأس السوبر

وتُذاع مباراة نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك عبر عدة قنوات جاءت على النحو التالي:

ON Time Sports 1

AD Sports HD 1

قناة دبي الرياضية

الحساب الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية على يوتيوب.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك

عُقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والزمالك، بحضور مندوبي الناديين وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة.

حضر الاجتماع ممثلًا عن الأهلي كل من سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، ووائل محمد، ومحمد أسامة إداريي الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني.

وناقش الحضور كافة الضوابط الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي بصفته الفريق صاحب الأرض الزي الرسمي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، ويرتدي الحارس الطاقم السماوي.

ويرتدي الزمالك القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء، ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وتم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة والتأكيد أنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، يتم اللجوء إلى أشواط إضافية.



تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر

خلال 9 مواجهات سابقة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري، كانت الكفة تميل بوضوح لصالح الأهلي الذي فاز في 7 نهائيات وسجل 10 أهداف، مقابل تتويجين فقط للزمالك الذي أحرز 4 أهداف.