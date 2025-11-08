الأهلي يرتدي الأحمر والأبيض أمام الزمالك في نهائي السوبر

عُقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والزمالك، بحضور مندوبي الناديين وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة.

حضر الاجتماع ممثلًا عن الأهلي كل من سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، ووائل محمد، ومحمد أسامة إداريي الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني.

ناقش الحضور كافة الضوابط الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي بصفته الفريق صاحب الأرض الزي الرسمي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، ويرتدي الحارس الطاقم السماوي.

ويرتدي الزمالك القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء، ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وتم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة والتأكيد أنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، يتم اللجوء إلى أشواط إضافية.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة والنصف مساء غد الأحد بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.