العملات الرقمية تتكبد خسائر أسبوعية حادة وسط ضغوط اقتصادية أمريكية
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
الإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ 6 ووالدهم بالمنيا
تقرير حقوقي: مخلفات الحرب في سوريا تودي بحياة 647 مدنيا منذ سقوط الأسد
الإفتاء: خفض أسعار الفواتير للتهرب من الضرائب محرم شرعًا وكذب وغش
نجم بيراميدز الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا | خاص
صمت طويل واعتراف مؤثر.. سر غياب رونالدو عن جنازة صديقه الراحل جوتا
رياضة

الأهلي يرتدي الأحمر والأبيض أمام الزمالك في نهائي السوبر

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

عُقد اليوم الاجتماع الفني لمباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والزمالك، بحضور مندوبي الناديين وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة.

حضر الاجتماع ممثلًا عن الأهلي كل من سمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، ووائل محمد، ومحمد أسامة إداريي الفريق، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني.

ناقش الحضور كافة الضوابط الإدارية والتنظيمية الخاصة بالمباراة، وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي بصفته الفريق صاحب الأرض الزي الرسمي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، ويرتدي الحارس الطاقم السماوي.

ويرتدي الزمالك القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء، ويرتدي الحارس الطاقم البرتقالي.

وتم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى أرض الملعب قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة والتأكيد أنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، يتم اللجوء إلى أشواط إضافية.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة والنصف مساء غد الأحد بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.

النادي الأهلي الإجتماع الفني رةو قدم الاهعلي الزمالك

