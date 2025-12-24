الوطنية للانتخابات: الفئات الأكثر تصويتا بإعادة الدوائر الملغاة من 31 حتى 50 عاما

قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن أول أيام الاقتراع بالـ19 دائرة الملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، شهد كثافات تصويتية في الدول العربية الكويت والرياض وجدة وابو ظبي ودبي وعمان والدوحة والعقبة ومسقط والمنامة والدول الاوروبية هامبورج وميلانو ولندن واثينا والفئات العمرية الاكثر تصويتا من واحد وتلاتين عاما حتى خمسين عاما.

وأضاف قائلا: نعيد ونكرر أن جولة الإعادة تجرى في تسعتاشر دائرة انتخابية على خمسة وتلاتين مقعد ما بين سبعين مترشح موزعة على سبع محافظات من بين محافظات المرحلة الاولى من الانتخابات وبيانها كالتالي:

محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم امبابة على مقعد واحد، ومحافظة الفيوم الدائرة الاولى ومقرها مركز الفيوم على مقعد واحد والدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواى على مقعدين، محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح على 3 مقاعد، محافظة سوهاج الدائرة الاولى ومقرها مركز سوهاج على مقعدين، الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم على مقعدين، الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة على مقعد واحد، الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا على 3 مقاعد، الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا على مقعدين، الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة على مقعد واحد، الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام على مقعد واحد، ومحافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا على مقعدين، الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص على مقعدين، الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادى على مقعدين، الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت على مقعدين، ومحافظة الاسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل على مقعد واحد، محافظة البحيرة الدائرة الاولى ومقرها قسم دمنهور على 3 مقاعد، الدائرة الثالثة ومقرها مركز ابو حمص على مقعدين، الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاى البارود على مقعدين.

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، اجتماعًا لمتابعة اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج فى جولة الإعادة بـ19 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى تجرى فى 139 مقر انتخابى، فى 117 دولة، فتحت أبوابها كان أولها نيوزيلندا وانتهت بـ لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والتى شهدت انتظام عملية التصويت وسط إقبال ملحوظ من الجاليات المصرية بالدول العربية.

قال المستشار أحمد بندارى فى بداية المؤتمر: «بسم الله الحق العدل.. أبناء مصر الأوفياء فى الخارج، قد اقتربنا من الانتهاء من استحقاق انتخابات مجلس النواب الذى شهد مشاركة فاعلة وقوية من جانبكم، رجالا ونساء.. شيوخا وشبابا.. تعكس بجلاء وعى المواطن المصرى وحرصه على أن يكون فاعلا فى معادلة النهوض بوطنه وتعزيز استقرار مؤسساته».

وأضاف بندارى قائلا: «اتطلع إليكم.. أن تكملوا معنا هذا الطريق.. طريق العمل الجماعي من أجل تعزيز الديمقراطية، عبر المشاركة في هذه المحطة الانتخابية، حيث تُجرى جولة الإعادة لـ 19 دائرة انتخابية على 35 مقعد بين 70 مترشح موزعة على 7 محافظات من بين محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025».

وأوضح على أن يتم الاختيار من بين المترشحين وفقاً للعدد المطلوب قانوناً والمبين على ورقة الاقتراع، وتم بدء جولة الإعادة للعملية الانتخابية للدوائر الانتخابية في المرحلة الأولى بالخارج، في 139 مقر انتخابي بالسفارات المصرية في 117 دولة، وأول سفارة بدأت سفارة نيوزيلاندا، وآخر بعثه تم بدء التصويت بها هي لوس أنجلوس بأمريكا الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، مشيرًا إلى أن هناك إقبال ملحوظ من الجاليات المصرية بالدول العربية.

واختتم حديثه قائلا: «إن المسئولية لا تقع وحدها على كاهل من كُلفوا بها وجرى اختيارهم من أجل حمل أمانتها، وإنما تقع على عاتقنا جميعا، فالمصريون بمشاركتهم في الانتخابات، وإعمال إرادتهم الحرة في صناديق الاقتراع، إنما يرفعون لواء الدولة المدنية الحديثة، المتمسكة بالديمقراطية سبيلا وحيدا للتغيير وحماية المؤسسات.. لقد أوشك هذا الاستحقاق على الانتهاء، ومشاركتكم لا تقل أهمية عن الانتخابات داخل وطننا.. بل هي قوة الدفع الإيجابية التي نستمد منها القدرة على مواصلة العمل والبناء، أدعوكم مجددا إلى النزول إلى لجان الاقتراع، وعلى الله قصد السبيل».