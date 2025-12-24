صدي البلد يكرم طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق

نظم موقع صدى البلد ندوة تكريم خاصة بأحد أساطير نادي الزمالك السابق الكابتن طارق السيد تمحورت حول أزمات القلعة البيضاء في الوقت الراهن وهوية بطل الدوري الممتاز.
وتحدث طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق عن تفاصيل رحيل أحمد سيد زيزو نجم الفارس الأبيض السابق والأهلي الحالي.
كما تطرق طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق إلي كواليس مباراة قمة الأهلي التي تعرض خلالها الفارس الأبيض للخسارة الثقيلة أمام نظيره فريق المارد الأحمر الغريم التقليدي بنصف دستة أهداف.
وتناول طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق خلال حديثه إلي أزمات الكرة المصرية وقطاعات الناشئين وروشتة علاج أيضا من أجل النهوض بالكرة المصرية.
وسلط طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق الضوء علي حظوظ منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن في بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب.