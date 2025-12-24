قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل الجابون أمام الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية
برئاسة الحية.. وفد من حماس يلتقي وزير الخارجية التركي في أنقرة
الوطنية للانتخابات: الفئات الأكثر تصويتا بإعادة الدوائر الملغاة من 31 حتى 50 عاما
تشكيل الكاميرون أمام الجابون في كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: المواطن يستحق أن يستقبل 2026 بأجر مختلف ومعيشة أفضل
جيش الاحتلال: انفجار رفح نتيجة عبوة ناسفة زرعتها حماس.. وقيادي: مخلفات الحرب
صدي البلد يكرم طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق
برلماني لبناني سابق: بلدنا يعاني من هجرة العقول.. وجيل الشباب أثبت وعيه السياسي
وما زال البحث جاريا.. هيفاء وهبي آخر ضحايا الفبركة.. من فعلها؟
خلق ذرائع.. وزير فلسطين سابق: إسرائيل تسعى للإبقاء على احتلال قطاع غزة
قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز بكأس عاصمة مصر
أحمد موسى: الدولة أعدت منظومة جديدة في القطارات والسكك الحديدية
رياضة

صدي البلد يكرم طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق

أسرة تحرير موقع صدى البلد تكرم الكابتن طارق السيد نجم الزمالك السابق
أسرة تحرير موقع صدى البلد تكرم الكابتن طارق السيد نجم الزمالك السابق

نظم موقع صدى البلد ندوة تكريم خاصة بأحد أساطير نادي الزمالك السابق الكابتن طارق السيد تمحورت حول أزمات القلعة البيضاء في الوقت الراهن وهوية بطل الدوري الممتاز.


وتحدث طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق عن تفاصيل رحيل أحمد سيد زيزو نجم الفارس الأبيض السابق والأهلي الحالي.

كما تطرق طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق إلي كواليس مباراة قمة الأهلي التي تعرض خلالها الفارس الأبيض للخسارة الثقيلة أمام نظيره فريق المارد الأحمر الغريم التقليدي بنصف دستة أهداف.

وتناول طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق خلال حديثه إلي أزمات الكرة المصرية وقطاعات الناشئين وروشتة علاج أيضا من أجل النهوض بالكرة المصرية.

وسلط طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق الضوء علي حظوظ منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن في بطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

الكابتن طارق السيد صدى البلد القلعة البيضاء نادي الزمالك أحمد سيد زيزو

