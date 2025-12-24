أحمد موسى: الدولة أعدت منظومة جديدة في القطارات والسكك الحديدية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تكاليف المعيشة زادت على الجميع ولا بد من زيادة المرتبات، مشيرا إلى أن الدولة أعدت منظومة جديدة في القطارات والسكك الحديدية

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئولتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك إقبالا كبيرا على استخدام القطار الكهربائي الخفيف lrt"، حتى أن الإتوبيس الترددي نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي.

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن الحكومة نجحت في القضاء على كثافة الفصول الدراسية، مؤكدًا أننا أصبح لدينا 120 جامعة، إضافة إلى نجاح الدولة في تطوير منظومة الصحة، وتحديث المستشفيات بالمحافظات.

وأشار أحمد موسى إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تجاهلت تقرير اللجنة الفنية الدولية بشأن السد الإثيوبي، حتى أن مشاهد طوابير الخبز كانت موجودة خلال فترة حكم جماعة الإخوان.