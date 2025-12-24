أحمد موسى: المواطن يستحق أن يستقبل 2026 بأجر مختلف ومعيشة أفضل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المواطن يستحق أن يستقبل 2026 بأجر مختلف ومعيشة أفضل، لأن المواطن يعنيه هدف واحد وهو "جيبه".

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئولتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الحكومة تواصل جهودها في تخفيض معدل التضخم، موضحا أن الشغل الشاغل في الفترة القادمة سيكون المواطن المصري.

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي، أن “المواطن يهمه هيدخله كام في الشهر، ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الدخل، وتلبية كافة احتياجاته، وتكون الأسعار مناسبة تتناسب مع المواطن العادي أي دخل النهاردة مبيكفيش حد”.

وأشار أحمد موسى إلى أن “7 آلاف جنيه مبيعملوش حاجة .. بتشتغل جنبهم شغل عشان تجيب ضعفهم عشان تعرف تعيش، الإيجارات زادت والناس بتعاني”.

