أحمد موسى: الحكومة تضع في أولوياتها زيادة دخل المواطن وعدم ارتفاع الأسعار بـ2026

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي وجه الحكومة لتخفيض الدين إلى أقل من 80%، مشيرا إلى أن الحكومة تضع في أولوياتها في 2026 زيادة دخل المواطن وعدم ارتفاع الأسعار.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئولتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المواطن يستحق أن يستقبل على 2026 بأجر وزيادة مختلفة في المرتبات، مؤكدا أن المواطن يهتم بتحسين مستوى المعيشة وتوفير احتياجاته من المواد الغذائية.

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن المرتبات لا تكفي تلبية احتياجات المواطنين مع إرتفاع الأسعار والسلع الأساسية.