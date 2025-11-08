الأهلي يرتدي الأحمر والزمالك بالأبيض في نهائي السوبر بالإمارات

تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم المصرية والعربية صوب ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مساء الأحد القادم لمتابعة لقاء القمة بين العملاقين الكبيرين الأهلي والزمالك.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "الأهلي يرتدي القميص الأحمر والزمالك القميص الأبيض في نهائي السوبر غدا".

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في نهائي السوبر، بعدما نجح الأخير في تخطي سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

من المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك في قمة غدا الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

وتُقام المباراة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

القنوات الناقلة لنهائي كاس السوبر

وتُذاع مباراة نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك عبر عدة قنوات جاءت على النحو التالي:ON Time Sports 1

AD Sports HD 1

قناة دبي الرياضية

الحساب الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية على يوتيوب.