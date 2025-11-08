قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تايوان تتعقب 18 طائرة عسكرية صينية و8 سفن
الأرصاد: طقس خريفي معتدل وفرص ضعيفة لسقوط الأمطار واستقرار حتى الثلاثاء
محلل سياسي: مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة تحظى بتأييد عربي ودولي واسع
بنداري: مصر تستحق .. بدأنا التوعية من المدارس ووصلنا للجاليات بالخارج
رفعتوا راسي قدام تاليه.. تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره بفرنسا
الشكاوي الحكومية تتدخل لحل استغاثات المواطنين في الصحة والإسكان والحماية الاجتماعية
اليوم .. النطق بالحكم على قاتـ.لة أطفال دلجا الستة وزوجها بعد استطلاع رأى المفتى
إقبال كثيف من المصريين بالسعودية للتصويت في انتخابات مجلس النواب
سفير مصر بالسعودية: محافظات الصعيد تتصدر المشاركة في تصويت المصريين بالخارج
إقبال على الاقتراع في انتخابات النواب بالخارج.. الهيئة الوطنية: جاهزون لفرز الأصوات
توروب يخشي مصيرهم .. 11 مدربا أجنبيا فشلوا في حصد ألقاب مع الأهلي
وعي وطني راسخ.. مختار غباشي: المصريون بالخارج يشاركون في رسم مستقبل مصر
رياضة

ترتيب دوري كرة القدم للسيدات..تفاصيل

باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن ترتيب دوري كرة القدم للسيدات.

ترتيب دوري كرة القدم للسيدات 

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ترتيب دوري كرة القدم للسيدات .. الزمالك يتراجع للمركز الثامن خلف أندية مغمورة مثل ساك وبالم هيلز".

وإليكم الترتيب:

 

وكان قد فاز الأهلي، علي الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة الإفتتاحية لبطولة دوري السيدات والتي تقام علي ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

جاء الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 43، عن طريق تسديدة قوية لـ اللاعبة تشاريتي.

وفي الدقيقة 73، عزز الاهلي تقدمه بهدف ثاني لتشاريتي عن طريق رأسية متقنة وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء تمكن الزمالك من تقليص الفارق في الدقيقة 91 عن طريق سبيستيا أكوي.

تعد هذه هي المباراة الأولي في الكرة النسائية التي تجمع بين الأهلي والزمالك، ويشهد اللقاء كل من زكريا ناصف وخالد بيبو وشادي محمد.

تشكيل الزمالك للمباراة

نورا مندور -ماهيتاب حسيني - سمر محمد - سبيستيا اكوي - فدوى عاطف - علياء عطا الله - آية إبراهيم - ميرال خضر - سهر حامد - سليمزي بالير - يوتيندي

تشكيل الأهلي لمباراة القمة سيدات

مها - نورا- ثر عبد الرسول - لولو - رودينا - أمنية سمير - حبيبة عصام- ميا لينس - منة طارق - تشاريتي.

