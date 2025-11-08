ترتيب دوري كرة القدم للسيدات..تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن ترتيب دوري كرة القدم للسيدات.

ترتيب دوري كرة القدم للسيدات

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ترتيب دوري كرة القدم للسيدات .. الزمالك يتراجع للمركز الثامن خلف أندية مغمورة مثل ساك وبالم هيلز".

وإليكم الترتيب:

وكان قد فاز الأهلي، علي الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة الإفتتاحية لبطولة دوري السيدات والتي تقام علي ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

جاء الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 43، عن طريق تسديدة قوية لـ اللاعبة تشاريتي.

وفي الدقيقة 73، عزز الاهلي تقدمه بهدف ثاني لتشاريتي عن طريق رأسية متقنة وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء تمكن الزمالك من تقليص الفارق في الدقيقة 91 عن طريق سبيستيا أكوي.

تعد هذه هي المباراة الأولي في الكرة النسائية التي تجمع بين الأهلي والزمالك، ويشهد اللقاء كل من زكريا ناصف وخالد بيبو وشادي محمد.

تشكيل الزمالك للمباراة

نورا مندور -ماهيتاب حسيني - سمر محمد - سبيستيا اكوي - فدوى عاطف - علياء عطا الله - آية إبراهيم - ميرال خضر - سهر حامد - سليمزي بالير - يوتيندي

تشكيل الأهلي لمباراة القمة سيدات

مها - نورا- ثر عبد الرسول - لولو - رودينا - أمنية سمير - حبيبة عصام- ميا لينس - منة طارق - تشاريتي.