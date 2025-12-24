نفحات شهر رجب.. اغتنم الفرصة في شهر الرزق والخير

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نفحات وفضائل شهر رجب.. قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، إن شهر رجب له فضائل ونفحات ربانية، فقد خلق الله الكون وجعل بعض الأماكن أفضل من الأخرى، وبعض الأزمان أفضل من بعض، وبعض الأشخاص أفضل من بعض.

وأضاف علام، أن الأزمان كلها محل عبادة وتقرب إلى الله؛ لكن الأشهر المقبلة هي مفضلة عند الله، لذلك يجب أن نكثر فيها من العبادة والتقرب إلى الله، بإحسان القول وإحسان المعاملة مع الناس، وبر الوالدين وغيرها من الأعمال المحببة إلى الله تعالى، كما يجب أن نستفيد من هذه الأيام ولا نضيعها.

وشدد على أن الله تعالى فضَّل الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) على سائر المرسلين وسائر الخلق، مشيرًا إلى أن الشهداء مفضلون عند الله؛ فهم يحاربون اليوم إرهابيين ليسوا على حق، داعيًا الله أن نكون في درجتهم ورتبتهم فقد ماتوا في سبيل رسالة شريفة ونبيلة.

وأوضح أن الرسول كان إذا أقبل شهر رجب يدعو الله أن يبلغه رمضان وهو على طاعة، مؤكدًا أنه لا حرج في أن يصوم الإنسان في رجب كما يظن البعض، مشيرا إلى أن الصيام من العادات المستحبة في كل وقت إلا ما حرم الله مثل صيام يوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق.

وأبان المفتي أن "الإسلام مبني على اليسر والسماحة، لأننا عندما ننظر إلى الإطار العام للتكاليف الشرعية نجدها لا تخرج عن قدرة الإنسان واستطاعته، فالشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ولا يوجد بها تشدد، وقد أعطانا الرسول النموذج عندما كان يخير بين أمرين فيأخذ بالأيسر".

فضل الصيام والزكاة في شهر رجب

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، شهر رجب قدسه العرب في الجاهلية وعظمة الإسلام وحرم فيه الاقتتال، أحد الأشهر الحُرم، كما أن تسمية شهر رجب، بنص أهل العلم، تعني شهر تُرد فيه الأسلحة أي تسكن ولا يسمع لها صوت، فهو أحد الأشهر الحرم الأربعة، التي حُرم فيها القتال، والتي قال الله عنها: «إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ»، وبينها الرسول (صلى الله عليه وسلم) في السُنة النبوية وهي «ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب».

وأضاف كريمة، في تصريحات لـ "صدى البلد" أن هذا الشهر حفل بعدة أحداث عظيمة ميزته عن غيره من الشهور، فشهد بدايات حمل السيدة آمنة، أم النبي (صلى الله عليه وسلم) به؛ لأن الزواج المبارك بين سيدنا عبد الله والسيدة آمنة تم في جمادى الآخرة.

ولفت كريمة الى أن النبي ولد في التاسع من ربيع الأول، الموافق 20 إبريل سنة 571 م، كما أن جمهور العلماء قالوا إن ليلة الإسراء والمعراج في أواخره على المشهور، وإن اختلف البعض حول وجودها في ربيع الأول.

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أنه لا صوم ولا صلاة بعينها تخص شهر رجب، فيما ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم)، الذي لم يخص شهر رجب بشيء من العبادات، فلم يُذكر في السُنة النبوية أو القرآن ما يحُث على صلاة، خاصة بشهر رجب، ولا صوم فيه، باستثناء الأيام القمرية «13، 14، 15» من الشهر، وفي هذا هو كغيره من الشهور الأخرى ولا اختلاف.

وحول أهمية إخراج الزكاة في شهر رجب قال كريمة: “لا بأس في إخراج الزكاة في شهر رجب، موضحًا أنها تقع تحت بند الخير، لكنها ليست واجبة، فقد حكم الشرع أنه يجب إخراج زكاة الأموال عند حولان حولها بشرطه سواء كان رجبا أو غيره، بمعنى أنه إذا أتم المسلم حوله على النصاب وجب عليه إخراج زكاته في أي شهر، وقد يتوافق هذا مع شهر رجب”.

وشدد كريمة: يجوز تعجيل إخراج الزكاة، لاغتنام الصدقة على من لا يوجد مثله في الحاجة عند تمام الحول، أو ليُعين الناس على الاستعداد لشهر رمضان، مشيرًا إلى أنه خير، وليس وجوبياً.

